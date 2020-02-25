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Fenerbahçe'de sular durulmuyor! Yanal'dan flaş çıkış
Kendi sahasında 21 yıl sonra Galatasaray'a boyun büken Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Yönetim-teknik heyet ve taraftar arasında yaşanan gerginlik, camiayı adeta bir çıkmaza soktu. Bir çıkış kapısı arayan Fenerbahçe'de Ersun Yanal da ses çıkardı. Tecrübeli antrenör "Ben de biliyorum bu işi" diyerek eleştirilere cevap verdi.
Giriş Tarihi: 25.02.2020 14:40 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 14:41
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