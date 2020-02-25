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Fenerbahçe'de sular durulmuyor! Yanal'dan flaş çıkış

Kendi sahasında 21 yıl sonra Galatasaray'a boyun büken Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Yönetim-teknik heyet ve taraftar arasında yaşanan gerginlik, camiayı adeta bir çıkmaza soktu. Bir çıkış kapısı arayan Fenerbahçe'de Ersun Yanal da ses çıkardı. Tecrübeli antrenör "Ben de biliyorum bu işi" diyerek eleştirilere cevap verdi.

Giriş Tarihi: 25.02.2020 14:40 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 14:41
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Fenerbahçe'de sular durulmuyor! Yanal'dan flaş çıkış

Ersun Yanal devam mı edecek yoksa bırakacak mı? Ali Koç ve bazı taraftar grupları arasındaki tartışma nasıl sonlanacak? Yeni sezonda nasıl transferler yapılacak? Bu ve benzer sorular yanıtlarını bekliyor. İşte bu sorulara ışık tutan cevaplar...

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Fenerbahçe'de sular durulmuyor! Yanal'dan flaş çıkış

SEZON BAŞINDA 'KADRO YETERSİZ TRANSFER YAPIN' DEDİM
Ersun Yanal görevi bırakmıyor. Yönetim kurulu görevine son vermez ya da istifaya zorlamazsa bırakmaya da niyeti yok. "Daha yapacak çok işimiz var." Yanal bu sözlerle göreve devam edeceğini söylüyor.

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Fenerbahçe'de sular durulmuyor! Yanal'dan flaş çıkış

Şimdi sıkı durun... Başarısızlıkta tek sorumlunun kendisi olduğunu da kabul etmiyor. Hatta en küçük payı kendisine ayırıyor: "Ben sezon başından bu yana söyledim. 'Bu kadro yetersiz, transfer yapın' dedim. Bu işi sanki sadece onlar biliyor (Başkan Ali Koç ve eski sportif direktör Damien Comolli'yi işaret ederek). Ben de biliyorum bu işi."

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Fenerbahçe'de sular durulmuyor! Yanal'dan flaş çıkış

Ersun Hoca takım içinde tıpkı Comolli gibi etkisiz hale getirildiğini düşünüyordu. Comolli'nin son döneminde Fenerbahçe Kulübü'nün resmi sitesinden bir haberi bile yalanlatma gücü dahi kalmamıştı.

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Fenerbahçe'de sular durulmuyor! Yanal'dan flaş çıkış

BAŞKAN VE YÖNETCİLERE 'NE İSTİYORSANIZ YAPARIM' DEDİ
Aynı Ersun Yanal önceki gün maçtan sonra Ali Koç ve bazı yöneticilerle bir araya geldi. Ve bakın onlara neler söyledi: "Her zaman dediğim noktadayım. Ben her türlü desteğe varım. Ne diyorsanız, ne istiyorsanız yaparım. Size ve Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak her türlü kararı almaya hazırım, rahat olun."