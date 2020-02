Fenerbahçe'de sular durulmuyor! Yanal'dan flaş çıkış

BAŞKAN VE YÖNETCİLERE 'NE İSTİYORSANIZ YAPARIM' DEDİ

Aynı Ersun Yanal önceki gün maçtan sonra Ali Koç ve bazı yöneticilerle bir araya geldi. Ve bakın onlara neler söyledi: "Her zaman dediğim noktadayım. Ben her türlü desteğe varım. Ne diyorsanız, ne istiyorsanız yaparım. Size ve Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak her türlü kararı almaya hazırım, rahat olun."