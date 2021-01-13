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13 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Fenerbahçe'de son dakika Mesut Özil gelişmesi! Geleceği tarih belli oldu Fenerbahçe'de son dakika Mesut Özil gelişmesi! Geleceği tarih belli oldu Fenerbahçe'de son dakika Mesut Özil gelişmesi | Fenerbahçe ile anlaşan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'den gelen son haber sarı-laciverli taraftarları daha da heyecanlandıracak. A Spor'un aktardığı bilgiye göre Özil en geç 18 Ocak Pazartesi İstanbul'da olacak. Giriş Tarihi: 13.01.2021 15:09
Fenerbahçe'den son dakika gelişmesi! Arsenal'den Fenerbahçe'ye transferi an meselesi olan Mesut Özil'in en geç Pazartesi gününe kadar İstanbul'a geleceği ifade edildi. A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan Ahmet Selim Kul, yıldız oyuncunun İstanbul'a gelmesinin beklendiğini vurguladı.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN GALERİ DEVAM EDİYOR Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil transferinde biraz daha mesafe aldıklarını ifade etmişti. Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt de transferle ilgili dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. FENERBAHÇE, MESUT ÖZİL'E KAVUŞUYOR! PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR... Son dakika bilgisine göre Mesut Özil, en geç Pazartesi gününe kadar İstanbul'a gelmiş olacak. Yıldız oyuncunun Arsenal ile ilgili arasındaki sorunları çözmesi bekleniyordu. Yıldız oyuncu Twitter'dan paylaştığı tweetlerle de Fenerbahçe taraftarının gönlünde taht kurmuştu. Mesut son olarak Galatasaray'a karşı mücadele ettiği maçın görüntüsünü de paylaşmıştı.