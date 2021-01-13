Fenerbahçe'de son dakika Mesut Özil gelişmesi! Geleceği tarih belli oldu

FENERBAHÇE, MESUT ÖZİL'E KAVUŞUYOR! PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR...

Son dakika bilgisine göre Mesut Özil, en geç Pazartesi gününe kadar İstanbul'a gelmiş olacak. Yıldız oyuncunun Arsenal ile ilgili arasındaki sorunları çözmesi bekleniyordu.