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Ali Koç'a büyük şok! Fenerbahçe-Afyonspor maçında taraftar yönetimi istifaya davet etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.12.2021 23:23
Güncelleme:29.12.2021 23:42
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmaları A Spor ekranından şifresiz olarak canlı yayınla ekrana geliyor. Son 16 turuna adını yazdırmak isteyen Fenerbahçe evinde Afyonspor'u konuk etti. Süper Lig'de başarısız bir grafik çizen ev sahibi ekip, Afyonspor ile oynanan mücadelenin normal süresinde gol bulamayınca maç uzatmalara gitti. Kötü performans nedeniyle ise sarı-lacivertli ekibin taraftarları 88. dakikada yönetimi istifaya davet etti. Öte yandan mücadeleyi izleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ise bir hayli moralinin bozuk olduğu görüldü. İşte o anlar...
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