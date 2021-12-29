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Galatasaray'ın peşinde olduğu Yusuf Yazıcı için Premier Lig'den dev talip

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor'dan Lille'e transfer olarak Fransa'da destansı bir şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, bu sezon forma şansı bulmakta zorlanıyor. Galatasaray'ın milli yıldıza talip olduğu bilinirken, bir dev talip de İngiltere'den çıktı. İşte Yusuf Yazıcı'nın olası transferine ilişkin tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 29.12.2021 19:44 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 20:15
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Galatasaray’ın peşinde olduğu Yusuf Yazıcı için Premier Lig’den dev talip

Trabzonspor altyapısından çıkarak Fransa Ligue 1'de şampiyonluk yaşayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, bu sezon büyük bir düşüş yaşadı.

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Galatasaray’ın peşinde olduğu Yusuf Yazıcı için Premier Lig’den dev talip

2019 yazında 17.5 milyon avroya Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, PSG'yi deviren kadronun temel taşlarından birisi olmuştu.

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Galatasaray’ın peşinde olduğu Yusuf Yazıcı için Premier Lig’den dev talip

Fransa'da geçtiğimiz sezon hem süper kupa hem de lig kupasını kaldıran Yusuf Yazıcı için bu sezon işler kötü gidiyor.

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Galatasaray’ın peşinde olduğu Yusuf Yazıcı için Premier Lig’den dev talip

FATİH TERİM GÖZÜNE KESTİRMİŞTİ

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde gündemine gelen Yusuf Yazıcı'yı, Fatih Terim'in istediği belirtilmişti.

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Galatasaray’ın peşinde olduğu Yusuf Yazıcı için Premier Lig’den dev talip

Ocak ayında teklif götürülmesi beklenen milli futbolcu için Premier Lig'den dev bir talip var.