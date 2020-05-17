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Faruk Süren'den 20 yıl sonra gelen itiraf! Aziz Yıldırım...

Galatasaray'ın efsane başkanlarından Faruk Süren çarpıcı açıklamalarda bulundu. 17 Mayıs 2000 tarihinde sarı kırmızılıların UEFA kupasını kazandığında takımın başında olan Süren, Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın sözlerine yanıt verdi. Süren'den 20 yıl sonra bir de itiraf geldi.

Giriş Tarihi: 17.05.2020 15:39 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 15:40
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Faruk Süren'den 20 yıl sonra gelen itiraf! Aziz Yıldırım...
Faruk Süren'den 20 yıl sonra gelen itiraf! Aziz Yıldırım...

17 Mayıs 2000... O gün sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu için bir dönüm noktasıydı. Cim-Bom, Arsenal'i devirip UEFA Kupası Şampiyonu olduğunda çoğu kişi bunun bir hayalden ibaret olduğunu düşünüyordu.

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Faruk Süren'den 20 yıl sonra gelen itiraf! Aziz Yıldırım...
Faruk Süren'den 20 yıl sonra gelen itiraf! Aziz Yıldırım...

İşte o gün başkanlık koltuğunda oturan, ancak rol çalmayan Faruk Süren, aradan 20 yıl geçtikten sonra konuştu.

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Faruk Süren'den 20 yıl sonra gelen itiraf! Aziz Yıldırım...
Faruk Süren'den 20 yıl sonra gelen itiraf! Aziz Yıldırım...

Süren, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

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Faruk Süren'den 20 yıl sonra gelen itiraf! Aziz Yıldırım...
Faruk Süren'den 20 yıl sonra gelen itiraf! Aziz Yıldırım...

"Maalesef 20. sene oldu ama bu süre içerisinde Galatasaray başarılarını tekrarlayamadı" diyen Süren, "O süreci devam ettirmek lazımdı ama yapamadık. O beni üzüyor."

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Faruk Süren'den 20 yıl sonra gelen itiraf! Aziz Yıldırım...
Faruk Süren'den 20 yıl sonra gelen itiraf! Aziz Yıldırım...

"Fakat bugünkü ara çok açıldığı için zor. Ne var ki oyuncu yetiştirerek, gençlerle yola çıkarak bir Ajax modeli uygulanabilir" yorumunu yaptı."