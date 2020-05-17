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Faruk Süren'den 20 yıl sonra gelen itiraf! Aziz Yıldırım...
Galatasaray'ın efsane başkanlarından Faruk Süren çarpıcı açıklamalarda bulundu. 17 Mayıs 2000 tarihinde sarı kırmızılıların UEFA kupasını kazandığında takımın başında olan Süren, Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın sözlerine yanıt verdi. Süren'den 20 yıl sonra bir de itiraf geldi.
Giriş Tarihi: 17.05.2020 15:39 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 15:40
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Faruk Süren'den 20 yıl sonra gelen itiraf! Aziz Yıldırım...
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Faruk Süren'den 20 yıl sonra gelen itiraf! Aziz Yıldırım...
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Faruk Süren'den 20 yıl sonra gelen itiraf! Aziz Yıldırım...
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Faruk Süren'den 20 yıl sonra gelen itiraf! Aziz Yıldırım...
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Faruk Süren'den 20 yıl sonra gelen itiraf! Aziz Yıldırım...