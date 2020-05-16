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Bundesliga'da maçlar Dortmund - Schalke maçıyla kaldığı yerden devam etti

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle mart ayı ortasında askıya alınan Almanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Bundesliga) maçlar kaldığı yerden devam etti. Salgının yayılma hızının yavaşlamasıyla Kovid-19 önlemlerini gevşetmeye başlayan Alman hükümeti ve yerel yönetimleri, Almanya Kulüpler Birliği (DFL) tarafından hazırlanan ve eyaletlerin spor bakanları tarafından da kabul edilen "sağlık ve hijyen" tasarının uygulanması kaydıyla yaklaşık 2 hafta önce 1. ve 2. futbol liglerinin yeniden başlayabileceğine karar verdi.

Giriş Tarihi: 16.05.2020 19:00 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 19:02
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Bundesliga'da maçlar Dortmund - Schalke maçıyla kaldığı yerden devam etti

Kovid-19 önlemlerinden sonra Avrupa'da başlayacak ilk lig olması sebebiyle dünyanın dikkatle izlediği Bundesliga, 26. haftadaki maçlarla ve DFL'in tasarısındaki sıkı tedbirlere uyularak "seyircisiz" oynandı.

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Bundesliga'da maçlar Dortmund - Schalke maçıyla kaldığı yerden devam etti

Sahada mücadele eden futbolcular, hakemler ve teknik direktörler haricinde statta bulunan herkes "maske" taktı, müsabaka öncesi toplar dezenfekte edildi.

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Bundesliga'da maçlar Dortmund - Schalke maçıyla kaldığı yerden devam etti

Yedek kulübelerinde sosyal mesafe kuralı uygulandı. Bazı maçlarda kulübede yeterli yer olmadığı için yedek oyuncular kulübenin arkasında veya tribünde oturdu.

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Bundesliga'da maçlar Dortmund - Schalke maçıyla kaldığı yerden devam etti

Futbolcular ise gol sevincini birbirlerine sarılmadan yaşamaya çalıştı.

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Bundesliga'da maçlar Dortmund - Schalke maçıyla kaldığı yerden devam etti

-Borussia Dortmund, Schalke 04'ü 4 golle geçti

Günün maçında ise Borussia Dortmund, Signal Iduna Stadı'nda konuk ettiği Schalke 04'ü 4-0 yendi.

Sarı-siyahlılar ilk yarıyı 29. dakikada Erling Haaland ve 45. Raphael Guerreiro'nun golleriyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Borussia Dortmund, 48. dakikada Thorgan Hazard, 63. dakikada Guerreiro ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund, puanını 54'e çıkartarak 2'inci sıradaki yerini korudu.

Schalke 04 ise 37 puanda kaldı ve 8'inci sıraya geriledi.