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Haberler Galeri Corona virüs sebebiyle ölen bir kişiden virüs bulaşır mı? Dünyayı şoke eden gerçek

Corona virüs sebebiyle ölen bir kişiden virüs bulaşır mı? Dünyayı şoke eden gerçek

Corona virüsün insan bedenine olan etkileri, her geçen gün daha da derinlik kazanıyor. Son olarak; virüsün küçük çaplı da olsa insan beynine zarar verdiği uzmanlar tarafından açıklanmıştı. Tayland'da eşine ilk kez rastlanan bir olay gerçekleşti. Adli tıp uzmanı ölü bir insan bedeninden virüs kaptı. İşte tüm dünyayı şoke eden olayın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 12:10 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 12:40
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Corona virüs sebebiyle ölen bir kişiden virüs bulaşır mı? Dünyayı şoke eden gerçek

Tayland'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden bir insandan bir başkasına virüs bulaştı. Uzmanlar bu durumun bir ilk olduğu bilgisinin altını çizdi.

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Corona virüs sebebiyle ölen bir kişiden virüs bulaşır mı? Dünyayı şoke eden gerçek

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs nedeniyle dünya genelinde enfekte olan kişi sayısı 2 milyona yaklaştı. Salgın nedeniyle küresel can kaybı ise 120 bine yaklaştı.

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Corona virüs sebebiyle ölen bir kişiden virüs bulaşır mı? Dünyayı şoke eden gerçek

Tayland'dan gelen bir haber ise ölen bir kişiden bir başkasına corona virüs bulaşabildiğini ortaya çıkardı.

ÖLEN BİRİNDEN VİRÜS BULAŞIR MI? A HABER CANLI YAYININDA FLAŞ AÇIKLAMA

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Corona virüs sebebiyle ölen bir kişiden virüs bulaşır mı? Dünyayı şoke eden gerçek

BuzzFeed'de yer alan habere göre, corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden bir insandan adli tıp uzmanına corona virüs bulaştı.

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Corona virüs sebebiyle ölen bir kişiden virüs bulaşır mı? Dünyayı şoke eden gerçek

Tayland'da yaşanan bu olay, ölü bir insandan kaynaklanan ilk corona virüs vakası olarak kayıtlara geçti.