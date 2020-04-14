Corona virüs sebebiyle ölen bir kişiden virüs bulaşır mı? Dünyayı şoke eden gerçek

Corona virüsün insan bedenine olan etkileri, her geçen gün daha da derinlik kazanıyor. Son olarak; virüsün küçük çaplı da olsa insan beynine zarar verdiği uzmanlar tarafından açıklanmıştı. Tayland'da eşine ilk kez rastlanan bir olay gerçekleşti. Adli tıp uzmanı ölü bir insan bedeninden virüs kaptı. İşte tüm dünyayı şoke eden olayın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 12:10 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 12:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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