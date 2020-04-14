Beşiktaş'tan radikal karar: Maaşını indirmeyen FIFA'ya gidebilir

Takım bütçesinde kısıtlamaya giden Beşiktaş yönetimi, radikal bir karar daha aldı. Yerli, yabancı tüm futbolcularla yıllık ücretlerini indirmek için görüşme yapan yönetim, ayrılmak isteyenlere kolaylık sağlayacak.

Giriş Tarihi: 14.04.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 10:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL