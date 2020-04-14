Beşiktaş'tan radikal karar: Maaşını indirmeyen FIFA'ya gidebilir Takım bütçesinde kısıtlamaya giden Beşiktaş yönetimi, radikal bir karar daha aldı. Yerli, yabancı tüm futbolcularla yıllık ücretlerini indirmek için görüşme yapan yönetim, ayrılmak isteyenlere kolaylık sağlayacak. Giriş Tarihi: 14.04.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 10:41
Ekonomik kriz nedeniyle yerli, yabancı tüm futbolcularla yıllık ücretlerini indirmek için görüşme yapan Beşiktaş Yönetimi, yaşanan sancılı süreçte oyuncuları karar verme noktasında serbest bıraktı.
Koronavirüsün tüm dünyada futbolu vurması yüzünden TFF ve yayıncı kuruluştan para alamamanın yanı sıra, Kartal Yuvası ve tribün gelirlerini de kaybeden siyah-beyazlı yönetimin futbolculara, "İsteyen indirimi kabul eder takımda kalır. İsteyen teklif getirip gidebilir" dediği ortaya çıktı.
"SÖZLEŞME FESH EDEBİLİRİZ" Mali açıdan çok sıkıntılı bir süreçten geçtiklerinin altını çizen siyah-beyazlıların, "Takımdan ayrılmak isteyen varsa karşılıklı sözleşme fesh edebiliriz"
Milliyet'in haberine göre; Bu arada yönetimin olası FIFA başvuruları karşısında şimdiden savunma hazırladığı da vurgulandı.