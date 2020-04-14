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Galatasaray'dan Enner Valencia harekatı! Golcü oyuncu için düğmeye basıldı
Bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı çeken Galatasaray, Falcao'nun yanına bir golcü almak istiyor. Terim yönetime, Diagne'yi takımda görmek istemediğini bildirdi. Andone'nin kendi takımına dönecek olmasıyla iyice zayıflayan forvet bölgesi için Galatasaray, Enner Valencia'yi yeniden gündeme aldı.
Giriş Tarihi: 14.04.2020 14:13Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 14:15