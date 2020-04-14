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Galatasaray'dan Enner Valencia harekatı! Golcü oyuncu için düğmeye basıldı

Bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı çeken Galatasaray, Falcao'nun yanına bir golcü almak istiyor. Terim yönetime, Diagne'yi takımda görmek istemediğini bildirdi. Andone'nin kendi takımına dönecek olmasıyla iyice zayıflayan forvet bölgesi için Galatasaray, Enner Valencia'yi yeniden gündeme aldı.

Giriş Tarihi: 14.04.2020 14:13 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 14:15
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Galatasaray'dan Enner Valencia harekatı! Golcü oyuncu için düğmeye basıldı

Tüm dünyayı saran corona virüsü sebebiyle futbol dursa da transfer son sürat devam ediyor. Liglerin geleceği için alınacak kararı bekleyen kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için de hazırlıklarını sürdürüyor.

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Galatasaray'dan Enner Valencia harekatı! Golcü oyuncu için düğmeye basıldı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray da birçok pozisyona alternatif isimleri belirledi ve harekete geçti. Sarı-kırmızılı takımın golcü hamlelerinden biri ise Ekvadorlu yıldız Enner Valencia.

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Galatasaray'dan Enner Valencia harekatı! Golcü oyuncu için düğmeye basıldı

SEZON SONUNDA BOŞA ÇIKIYOR
Yeni Asır'ın haberine göre Galatasaray, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Valencia'nın şartlarını soracak ve yıllık ücretinde anlaşma sağlanması durumunda transferi bitirecek

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Galatasaray'dan Enner Valencia harekatı! Golcü oyuncu için düğmeye basıldı

Brescia'dan Mario Balotelli'yi de gündeminde bulunduran Cim Bom, geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde de futbolcuyla ilgilenmiş, transfer olmayınca Falcao'yu almıştı.

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Galatasaray'dan Enner Valencia harekatı! Golcü oyuncu için düğmeye basıldı

ADI BEŞİKTAŞ İLE DE ANILMIŞTI
Mart ayında Beşiktaş ile de ismi alınan Valencia'nın Avrupa'dan birkaç kulüple görüştüğü G.Saray ile orta yolun bulunması halinde sarı-kırmızılı formayı giyebileceği konuşuluyor.