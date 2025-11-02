02 Kasım 2025, Pazar

A HABER GALERİ

Haberler Spor Galerileri Cihan Aydın hakkında çarpıcı yorum: Basit fauller çalıp net sarıları çıkarmadı

Cihan Aydın hakkında çarpıcı yorum: Basit fauller çalıp net sarıları çıkarmadı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde oynanan müsabakanın ilk yarısında iki takım da gol pozisyonuna girmekte zorlandı. Kaleciler Uğurcan Çakır ve Andre Onana'nın ön olana çıktığı ikinci 45 dakikada da takımlar topu ağlara gönderemedi ve maç golsüz eşitlikle sona erdi. Spor yazarları kritik karşılaşmayı değerlendirirken futbol kalitesinin düşük olduğu maçta istediğini alan tarafın Trabzonspor olduğunun altını çizdi. Öte yandan hakem kararları da yazarların dikkatini çekti.

Giriş Tarihi: 02.11.2025 09:05
Cihan Aydın hakkında çarpıcı yorum: Basit fauller çalıp net sarıları çıkarmadı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

Cihan Aydın hakkında çarpıcı yorum: Basit fauller çalıp net sarıları çıkarmadı

Spor yazarları kritik karşılaşmayı köşelerinden değerlendirdi. İşte o yazılar...

Cihan Aydın hakkında çarpıcı yorum: Basit fauller çalıp net sarıları çıkarmadı

İSKENDER GÜNEN-MAÇIN EN İYİ OYUNCUSU OULAI'YDİ

Trabzonspor, her geçen gün kendi kimliğine gelişerek gelmekte. Kimlik, büyük takım olgusudur. Genç ve deneyimsiz oyuncular olmasına rağmen Trabzonspor, bir sistem takımı olma yolunda. Fatih Tekke gerçekten büyük bir iş başarıyor. Daha iyisini yapabilirler mi, o da 'hücumda istenilen düzeye geldikleri zaman' olarak yorumlanabilir. Saha içi yardımlaşmayı iyi yapan ve mücadele gücü yüksek bir Trabzon vardı sahada. Sağ kenarda Pina, mükemmel bir performans gösterdi. Savic-Bagatov ikilisi, Osimhen ile iyi savaştı ve rakibi etkisiz kılmayı başardılar. Orta alanda ise Christ Oulai dünkü karşılaşmanın en iyi oyuncusu olarak öne çıktı. Top saklama becerisi, dribbling özelliğiyle Folcarelli ile beraber orta sahayı iyi kontrol ettiler.

Savunma ve ortada istenilen performans ortaya konulmasına rağmen sorun, ön alanda. Çünkü ileride oynayan 3 futbolcu da çok fazla top kayıpları yaptı. Muçi'nin sahada varlığıyla yokluğu belli değildi. Yaptığı top kayıpları, Galatasaray ataklarının başlangıcı oldu. Rakibin eksik yakalandığı pozisyonlarda daha çabuk ve etkili atak girişimleri gerçekleştirilse sonuç çok daha farklı olurdu. Kısıtlı bir kadroya sahip olmasına karşın Trabzonspor'un ligde bulunduğu durum, geçtiğimiz yıllara göre çok daha ilerisi için ümit veren bir konumda. Şampiyonluk yarışının içerisinde olabilirler mi, bunu zaman gösterecek. Ama bir başka gerçek var ki; oynadıkları oyun, her geçen gün birlikte düşünme ve paylaşma olgusunun sahaya yansımasıdır.

Cihan Aydın hakkında çarpıcı yorum: Basit fauller çalıp net sarıları çıkarmadı

ÖMER ÜRÜNDÜL-TRABZONSPOR İSTEDİĞİNİ ELDE ETTİ

Futbol kalitesi düşük bir maç izledik. İlk devre genel beklentinin dışında bir saha içi görüntüsü vardı. Trabzonspor'un geride oyunu kabul edip, geçiş oyunlarını düşüneceği bir plan beklenirken, G.Saray bilhassa iç sahada alışılmış, etkili önde baskıyı uygulamadı. Savunma güvencesini ihmal etmeyince sürekli hücumu düşünen Trabzonspor üretemezken, G.Saray ani çıkışlarla genişlikler yakaladı. Bu yarının bir diğer ilginç yanı da Trabzon'un kornerleri verimsiz, G.Saray'ın da ilk 3 korneri biri kıl payı ofsayta takıldı, biri de direğe çarptı. İkinci devre, dengeler tamamen değişti. G.Saray önde basmaya, tempoyu yükseltmeye ve oyunu domine etmeye başladı. Ama ofansif varyasyonlarda bir planprogram yoktu. Daha çok Sane ağırlıklı sağ kanattan ataklar gelişti. Trabzon'da Muçi, bir iki kontratak yakaladı ama kötü kullandı. Sonuçta Trabzonspor istediğini elde etti. Ayrıca son 6 resmi maçtır Galatasaray'a kaybediyordu ve o tılsımı bozmuş oldu. Trabzonspor ikinci yarıda fizikten düştü. Büyük beklenti olan Onuachu çok verimsizdi. Birkaç kritik top kaybetse de genç yetenek Oulai müthiş bir yıldız olma yolunda. Okan Buruk, tahmin ettiğim gibi gol gelmeyince İcardi ile çift santrfora döndü. Şansına çok güvendiğinden bir de Ahmed Kutucu hamlesi yapayım dedi. Ahmed de oyuna girer girmez az kalsın gol attırıyordu. Lemina çok iyi oynadı. Aynı Onuachu gibi Osimhen de performansıyla beklentileri karşılayamadı.

Cihan Aydın hakkında çarpıcı yorum: Basit fauller çalıp net sarıları çıkarmadı

BÜLENT TİMURLENK-İKİ TAKIMIN KANATLARI DA ÇALIŞMADI

Aralarındaki maçlar bol gollü olan iki takım, santra noktasına 10 haftada 5 ve 7 gol yemiş istatistiğiyle geldiğinde erken bir golün oyun hesaplarını bozacağı ortadaydı. G.Saray yine şiddetli ön alan baskısıyla başlarken, Trabzon bu sahada bu sezon ayağa pasla en iyi çıkan görüntüsünü Onana'nın uzun attıklarıyla birleştirince Buruk'un repertuarından hataya-zorla, golü bul düşmüş oldu. Beşiktaş, Bodo ve Göztepe maçlarında rakibi çözen; bu amansız baskı ve gelen gollerdi. Lemina stopere çekilince pas liderliği Lucas'tan Sara'ya geçmiş ama Brezilyalı da maça vasat başladı. Ona eşlik eden adamlar Yunus, Sane ve artık iyi futbol oynarsa şaşkınlık yaratınca G.Saray'ın üretkenliği kısıtlandı ve iş çokça korner, serbest vuruşlara kaldı.

Fatih Tekke'nin bu takımdaki emeği ortada. Oulai ve Folcarelli ikilisi şampiyonluk sezonundan beri en iyi orta saha. Sorunları ise kanat performansı. Aynı G.Saray gibi onlar da kanat forvetlerinden istediğini alamadı. Barış ne oynadıysa Muçi de o kadar. İlkay'ın kalitesinin arandığı ortada. Kulübeden gelenlerin inandırıcılığı yok. Ahmed ve Yusuf yollanmalı. Onana'nın tecrübesinin verdiği güven, Uğurcan'ın köşeden çıkardığı top, iki takımın da birer direkten topu. Sadece Savic'in sakatlığı 2-3 dakika sürmüşken Cihan Aydın'ın +4 eklemesi 'bitse de kurtulsam' kararı. Maçın hakkı beraberlikti. G.Saray adına bardağın boş tarafında Beşiktaş'tan sonra Trabzon maçında da yakılan 2 puan var.

Cihan Aydın hakkında çarpıcı yorum: Basit fauller çalıp net sarıları çıkarmadı

LEVENT TÜZEMEN-RAKİBİNİ ÇÖZECEK FORMÜLÜ ÜRETEMEDİ

Fatih Tekke, Galatasaray'ı mükemmel analiz etmiş. Trabzonlu oyuncular, çok dikkatliydiler. Galatasaray'a rahat pas ortamı bırakmadıkları gibi geniş alanda da hücum yapmasına izin vermediler. Yunus ve Sane'nin etkisiz oyunları Galatasaray'a hücum zenginliği yaratamadı. Sane yine de rakibi kovalayarak ve savunmaya yardım ederek hücumdaki eksikliğini giderdi. Barış ve Sallai'nin kanatlardan yaptığı ortalar etkisizdi. Orta yapacak oyuncuların belirli bir planı olmalıdır. Gelişigüzel orta yapılamaz. Maalesef Barış ısrarla Pina'yı geçmeye çalıştığı için çok top kaybı yaptı. Trabzon'un savunmasını fazla öne çıkarmaması ve pozisyon hatası yapmaması zaten pas almakta zorlanan Osimhen'in pozisyon üretmesini zorlaştırdı. Nijeryalı yıldızın tek etkili vuruşu, direkten dönen kafa şutuydu. Galatasaray'ın hâlâ geniş bir kadrosu olduğuna inanmıyorum. Okan hoca, uzun süre elinde sahaya sürecek yeterli oyuncu olmadığı için Yunus'u etkisiz olmasına rağmen değiştiremedi. Galatasaray, Trabzon'u çözecek formülü üretemedi. Trabzon ise Zubkov ile Uğurcan'ı tehdit eden pozisyonlar üretti. Galatasaray adına en iyi oynayan futbolcular Torreira, Lemina ve kaleci Uğurcan oldu. Trabzonspor ise takım olarak Galatasaray maçına kafaca iyi hazırlanmış. Çünkü iyi mücadele ettiler. Galatasaray, Beşiktaş'tan sonra Trabzon'a da evinde takıldı.

Cihan Aydın hakkında çarpıcı yorum: Basit fauller çalıp net sarıları çıkarmadı

MURAT ÖZBOSTAN-TRABZONSPOR MUTLU OLAN TARAF!

Maçın kazananı F.Bahçe oldu.. Herhalde şu anda en çok Samandıra mutlu olmuştur.. Bugün Beşiktaş'ı geçerse puan farkı 4'e düşecek.. İki takım da az pozisyon buldu ve Onana da Uğurcan da başarılıydı.. Oyunun ilk 75 dakikalık bölümü beraberlik kokuyordu buram buram.. Trabzon, 1. dakikadan 35'e kadar cesaretli bir futbol ortaya koydu.. Acaba "Buradan 3 puan alıp gider miyim" dedi.. Sonra yoktu.. Ama 76'dan sonra Galatasaray uzatmanın son anına kadar kazanmak için topla tüfekle ne varsa saldırdı.. Okan Buruk'un oyuna soktuğu futbolcular pozisyon üretti.. Fatih Tekke'nin sahaya dahil ettiği kulübedeki isimler ise takımı 10 kişi bıraktı.. Kulübe farkı burada ortaya çıktı! Okay Yokuşlu'yu oyuna alarak savunmayı adeta 5 kişiye çıkaran Tekke, 1 puana oynadı.. İstediğini de aldı.. Aslantepe'den 55 bin kişi önünde 1 puan almak önemliydi.. Galatasaray iç sahada çok güçlü bir takım.. Sarı-kırmızılılar evinde 2 puan bıraktı.. Dolayısıyla maçın kaybedeni Galatasaray oldu... Osimhen çok topla buluşmadı, Sane verimsizdi. Yunus ve Barış vasattı.. Barış'ın kestiği tüm toplar etkisizdi.. Yunus'un oynayıp oynamadığı bile belli değildi.. Barış'a gösterilen tepki gereksizdi.. Trabzonspor'da ise her pozisyonda Zubkov vardı.. Merkezi iyi kapattılar.. Onana, Uğurcan'ı unutturmuş.. Adam güven veriyor tartışmasız!.. Trabzonspor'un en zayıf halkası Muçi idi.. Ama Tekke'nin de ona sınırsız destek olduğunu görüyoruz.. Özetle iki takım 1'er puanı hak etti. Hakemlerin bahis skandalının konuşulduğu böyle günlerde bir büyük maça çıkıp yönetmek de kolay değildi. Cihan Aydın'ı başarılı buldum.

Cihan Aydın hakkında çarpıcı yorum: Basit fauller çalıp net sarıları çıkarmadı

AHMET ÇAKAR-CİHAN AYDIN BAŞARILI YÖNETTİ

Öncelikle 80 dakikaya kadar Trabzonspor'u kutlamak lazım. Ligde pek az takımın yapabildiğini yaptı. Direndi, pas yaparak çıkmaya çalıştı, fazla pozisyon vermedi ama pek de fazla pozisyon bulamadı. Ancak son 15 dakikada G.Saray, Osimhen ile, İcardi ile yakaladığı pozisyonları gole çevirse hak etmedikleri bir galibiyet alacaklardı. Aslında G.Saray'ın ilk yarıdaki temel sorunu, Yunus ve Barış'tı. Yunus bir türlü geçen yıl Mertens'in yaptığı, orta saha forvet bağlantısını istenen seviyede yapamadı. Barış Alper kuvvetli, süratli ama pas vermesi gereken yerde orta yapmaya çalışıyor, alıp gitmesi gereken yerde pas yapıyor. Böyle olunca da Osimhen, istediği topları alamadı. İkinci yarının da ilk yarıdan pek farkı yoktu. Osimhen'in neredeyse tüm maç boyunca yaşadıklarını Trabzonsporlu Onuachu da yaşadı. Onuachu çabuk bir oyuncu değil. Tepeden gelen topları da kafayla indirmeye çalışıyor ama onun asıl gol özelliği, yan toplar. Fakat Trabzonspor pek az sıfıra inebildi, Onuachu da istediği topları alamadı. Maç masa başında zordu. Bahis skandalı hakemlerin işini daha da zorlaştırdı ama ben Cihan Aydın'ı beğendim. Belki biriki sarı kart verebilirdi, biriki faulü yanlış verdi ama böylesine bir maçta bana göre çok iyiydi. Son dakikalarda G.Saray, Osimhen ile penaltı bekledi ama penaltı değil. Osimhen, Trabzonsporlu oyucunun uzanmış ayağının üzerine kendini bırakıveriyor.

Cihan Aydın hakkında çarpıcı yorum: Basit fauller çalıp net sarıları çıkarmadı

MUSTAFA ÇULCU-OYUN HAKEMİN KONTROLÜYDEYDİ

G.Saray-Trabzonspor maçı berabere bitti, oyunun hakkı da buydu. Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın öyle basit temaslara fauller çalıyor ki futbol ülkemizde sanki farklı kurallarla oynanıyor. Sonra da net sarıları çıkarmıyor! Maçın başında Zubkov'a kontrolsüz hareketinden Sara'ya sarı çıkarmadı. 13'te Galatasaray Osimhen-Savic mücadelesinde penaltı bekledi, devam kararı doğru. El-kolları illegal kullanarak Zubkov'a müdahalesinde Eren'e sarı çıkmalıydı, çıkarmadı. Auta çıkan top sonrası topsuz alanda Abdükerim'i reklam panolarına iten Pina'ya sarı çıkmalıydı, sözlü ikazla geçti. Maçın majör kararı, 26'da kornerden gelen topa Muçi vurdu, kısa mesafeden top Sara'nın sol kapalı eline geldi. Trabzonspor penaltı bekledi, devam kararı doğru.
39'da Barış, açık ve net bir şekilde Pina'yı formasından çekerek durdurdu, sarı olmalıydı göstermedi. 40'ta Mustafa'ya el-kolları illegal kullanarak yaptığı faulde Sallai'ye sarı çıkmalıydı, çıkarmadı. Sallai hakem kontenjanında koruma altında oyuna devam etti. Galatasaray'ın iptal edilen golünde Torreira ofsayt, iptal kararı doğru. Yunus'a yaptığı kontrolsüz harekete Folcarelli'ye sarı çıkarmadı. 77'de Galatasaray'ın iptal edilen golünde Sane ofsayt, karar doğru. Sallai'ye yaptığı ciddi faul sonrası oyundan Bouchouari'nin ihracı net doğru. Çıkmayan sarı kartlara rağmen oyun hakemin kontrolündeydi. Oyun ve oyuncular, hakemi kabul etti. İkinci yarı daha başarılıydı.

Cihan Aydın hakkında çarpıcı yorum: Basit fauller çalıp net sarıları çıkarmadı
Cihan Aydın hakkında çarpıcı yorum: Basit fauller çalıp net sarıları çıkarmadı
Cihan Aydın hakkında çarpıcı yorum: Basit fauller çalıp net sarıları çıkarmadı