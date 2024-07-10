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Beşiktaş'tan gündemi sallayacak transfer hamlesi! Fenerbahçeli 5 yıldız için operasyon

Son dakika Beşiktaş haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, sürpriz bir iddia gündeme geldi. Başkan Hasan Arat'ın Fenerbahçe forması giyen tam 5 ismi siyah beyazlı camiaya kazandırmak için çalışma başlattığı iddia edildi. İşte o isimler...

ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 12:12 Güncelleme: 10.07.2024 12:12
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Beşiktaş’tan gündemi sallayacak transfer hamlesi! Fenerbahçeli 5 yıldız için operasyon

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

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Beşiktaş’tan gündemi sallayacak transfer hamlesi! Fenerbahçeli 5 yıldız için operasyon

Siyah-beyazlılar transferde şu ana kadar Gabriel Paulista ve Rafa Silva ile anlaşma sağlamıştı.

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Beşiktaş’tan gündemi sallayacak transfer hamlesi! Fenerbahçeli 5 yıldız için operasyon

Hasan Arat ve kurmayları eksik diğer bölgeler için transfer operasyonunu sürdürüyor.

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Beşiktaş’tan gündemi sallayacak transfer hamlesi! Fenerbahçeli 5 yıldız için operasyon

Listesinde birçok önemli yıldız bulunan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

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Beşiktaş’tan gündemi sallayacak transfer hamlesi! Fenerbahçeli 5 yıldız için operasyon

Siyah beyazlılar stoper rotasyonuna yerli bir isim, orta sahaya pas yüzdesi yüksek ön libero, sağ kanat forveti ve bir de santrfor arıyor.