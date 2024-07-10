10 Temmuz 2024, Çarşamba
Beşiktaş'tan gündemi sallayacak transfer hamlesi! Fenerbahçeli 5 yıldız için operasyon
Son dakika Beşiktaş haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, sürpriz bir iddia gündeme geldi. Başkan Hasan Arat'ın Fenerbahçe forması giyen tam 5 ismi siyah beyazlı camiaya kazandırmak için çalışma başlattığı iddia edildi. İşte o isimler...
Giriş: 10.07.2024 12:12 Güncelleme: 10.07.2024 12:12
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