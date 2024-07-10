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Fenerbahçe sonunda bombayı patlattı! Allan Saint-Maximin transferi bitti! İşte sözleşme detayları

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de 11 yıl aradan sonra şampiyon olarak kupa hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'nün ardından transferde büyük bir bombayı patlattı. Sarı-lacivertli ekip Al-Ahli forması giyen Allan Saint-Maximin transferi için oyuncu ve Suudi ekibiyle anlaşma sağladı. İşte sözleşme detayları...

ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 16:14 Güncelleme: 10.07.2024 16:14
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Fenerbahçe sonunda bombayı patlattı! Allan Saint-Maximin transferi bitti! İşte sözleşme detayları

Gelecek sezon için hazırlıkları Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe sonunda bombayı patlattı! Allan Saint-Maximin transferi bitti! İşte sözleşme detayları

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası takımın başına getirilen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetiminde şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertliler, transferde gaza bastı.

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Fenerbahçe sonunda bombayı patlattı! Allan Saint-Maximin transferi bitti! İşte sözleşme detayları
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Fenerbahçe sonunda bombayı patlattı! Allan Saint-Maximin transferi bitti! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı transfer etti.

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Fenerbahçe sonunda bombayı patlattı! Allan Saint-Maximin transferi bitti! İşte sözleşme detayları

Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki sol bekle 4 yıllık sözleşme imzaladı.