Fenerbahçe sonunda bombayı patlattı! Allan Saint-Maximin transferi bitti! İşte sözleşme detayları

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de 11 yıl aradan sonra şampiyon olarak kupa hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'nün ardından transferde büyük bir bombayı patlattı. Sarı-lacivertli ekip Al-Ahli forması giyen Allan Saint-Maximin transferi için oyuncu ve Suudi ekibiyle anlaşma sağladı. İşte sözleşme detayları...