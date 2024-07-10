10 Temmuz 2024, Çarşamba
Fenerbahçe sonunda bombayı patlattı! Allan Saint-Maximin transferi bitti! İşte sözleşme detayları
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de 11 yıl aradan sonra şampiyon olarak kupa hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'nün ardından transferde büyük bir bombayı patlattı. Sarı-lacivertli ekip Al-Ahli forması giyen Allan Saint-Maximin transferi için oyuncu ve Suudi ekibiyle anlaşma sağladı. İşte sözleşme detayları...
Giriş: 10.07.2024 16:14 Güncelleme: 10.07.2024 16:14
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