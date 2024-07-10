10 Temmuz 2024, Çarşamba
Galatasaray'dan bir bomba daha! Batshuayi sonrası hedef yine Fenerbahçe'nin golcüsü
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in başlamasına birkaç hafta kala Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürerken, bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Batshuayi'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılı ekibin şimdi de Fenerbahçe'nin bir başka eski golcüsünün peşinde olduğu öğrenildi.
Giriş: 10.07.2024 10:27 Güncelleme: 10.07.2024 10:29
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