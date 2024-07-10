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Galatasaray'dan bir bomba daha! Batshuayi sonrası hedef yine Fenerbahçe'nin golcüsü

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in başlamasına birkaç hafta kala Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürerken, bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Batshuayi'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılı ekibin şimdi de Fenerbahçe'nin bir başka eski golcüsünün peşinde olduğu öğrenildi.

ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 10:27 Güncelleme: 10.07.2024 10:29
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Galatasaray’dan bir bomba daha! Batshuayi sonrası hedef yine Fenerbahçe’nin golcüsü

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Galatasaray’dan bir bomba daha! Batshuayi sonrası hedef yine Fenerbahçe’nin golcüsü

Başkan Dursun Özbek ve kurmayları transfer listesindeki futbolcular için temaslarını sürdürüyor.

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Galatasaray’dan bir bomba daha! Batshuayi sonrası hedef yine Fenerbahçe’nin golcüsü

Sarı-kırmızılılar transferde şu ana kadar Michy Batshuayi ile sözleşme imzalamıştı.

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Galatasaray’dan bir bomba daha! Batshuayi sonrası hedef yine Fenerbahçe’nin golcüsü

Cimbom ayrıca Hakim Ziyech ve Dries Mertens ile de nikah tazelemişti.

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Galatasaray’dan bir bomba daha! Batshuayi sonrası hedef yine Fenerbahçe’nin golcüsü

Öte yandan Galatasaray, sezon hazırlıkları kapsamında 2. etap çalışmaları için Avusturya'ya gitti.