Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? El-Clasico muhtemel 11'ler

Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Liga'nın 17'nci haftası dev bir maça sahne olacak. 180 ülkeden canlı takip edilecek olan Barcelona - Real Madrid maçı öncesi heyecan doruk noktasına ulaştı. Katalonya'da ise büyük gerginlik var. Ayrılıkçı gruplar maçı boykot etmek için harekete geçti. Daha önce de bölgedeki karışıklık nedeniyle El-Clasico iptal edilmişti. Gözler maçla ilgili gelecek açıklamada. Barcelona - Real Madrid maçı Türkiye'den de canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte El-Clasico'da sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 18.12.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 11:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





