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Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? El-Clasico muhtemel 11'ler

Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Liga'nın 17'nci haftası dev bir maça sahne olacak. 180 ülkeden canlı takip edilecek olan Barcelona - Real Madrid maçı öncesi heyecan doruk noktasına ulaştı. Katalonya'da ise büyük gerginlik var. Ayrılıkçı gruplar maçı boykot etmek için harekete geçti. Daha önce de bölgedeki karışıklık nedeniyle El-Clasico iptal edilmişti. Gözler maçla ilgili gelecek açıklamada. Barcelona - Real Madrid maçı Türkiye'den de canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte El-Clasico'da sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 18.12.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 11:02
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Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? El-Clasico muhtemel 11'ler

Real Madrid ile Barcelona La Liga'nın 17'nci haftasında kozlarını paylaşacak. Dünyanın iki dev kulübü ligde aynı puana sahip. İki ekipte 35 puan toplarken, Barcelona averaj ile lider durumda. Maç öncesi ayrılıkçı gruplar boykot çağrısında bulundu. Yerel polis güçleri maçı yüksek riskli maç olarak tanımlıyor. 3 bin ek polis desteği Barselona'ya gönderildi. Maç öncesi ayrılıkçı grupların amacına ulaşmaması için büyük çaba sarf ediliyor. Karşılaşma her zaman olduğu gibi 180 ülkede canlı yayınlanacak. 650 milyonu aşkın kişinin maçı takip etmesi bekleniyor. El Clasico ülkemizde de canlı yayınlanacak. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

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Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? El-Clasico muhtemel 11'ler

ZİDANE İŞLERİ YOLUNA KOYDU

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı gruptan PSG'nin arkasında 2'nci olarak çıkan Real Madrid, La Liga'da da işleri rayına oturttu. Zinedine Zidane, koltuğa geldikten sonra birçok sorun ile boğuşmuş, istenilen skorlar bir türlü alınamamıştı. İspanyol basını Fransız teknik adamı deyim yerindeyse yerden yere vurmuştu.

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Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? El-Clasico muhtemel 11'ler

İKİ EKİPTE 35 PUANDA

La Liga, El Clasico ile 17'nci haftayı tamamlamış olacak. Real Madrid ve Barcelona bir maç eksikle ilk iki sırayı paylaşıyor. Barcelona averajla ezeli rakibinin üstünde lider olarak yer alıyor.

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Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? El-Clasico muhtemel 11'ler

DÜNYA BU MAÇA KİLİTLENDİ

Futbolun en büyük derbisi olarak adlandırılan Real Madrid - Barcelona maçları El Clasico olarak adlandırılıyor. El Clasico dünyanın 180 ülkesinde yayınlanıyor. Geçtiğimiz yıl El Clasico'yu ülkemizde 2.5 milyon futbolsever canlı olarak takip etmiş ve rekor kırılmıştı.

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Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? El-Clasico muhtemel 11'ler

MAÇA SAATLER KALDI

Barcelona - Real Madrid maçına saatler kaldı. İspanya ile aramızda bulunan saat farkı nedeniyle maçın saati merakla araştırılıyor. Yayıncı kuruluş bilgisi de yoğun arananlar arasında.