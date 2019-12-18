Barcelona - Real Madrid maçı öncesi kırmızı alarm verildi! El-Clasico oynanabilecek mi?

El-Classico için nefesler tutuldu. La Liga'nın 17'nci haftasında Barcelona ile Real Madrid'in kozlarını paylaşacağı karşılaşma tüm dünyada heyecanla bekleniyor. Maç öncesi büyük gerginlik var. Katalonlar, El Clasico'yu boykot etme çağrısı yapıyor. Ayrılıkçı gruplar, Real Madrid'i stada sokmamak için stadı kuşatma eylemi yapmaya hazırlanıyor. İspanya'da kırmızı alarm verildi. Yüksek riskli maç statüsüne alınan karşılaşma için 3 bin güvenlik görevlisi bölgede görevlendirildi. İşte Barcelona - Real Madrid maçı öncesi son durum...

Giriş Tarihi: 18.12.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 10:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





