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Barcelona - Real Madrid maçı öncesi kırmızı alarm verildi! El-Clasico oynanabilecek mi?

El-Classico için nefesler tutuldu. La Liga'nın 17'nci haftasında Barcelona ile Real Madrid'in kozlarını paylaşacağı karşılaşma tüm dünyada heyecanla bekleniyor. Maç öncesi büyük gerginlik var. Katalonlar, El Clasico'yu boykot etme çağrısı yapıyor. Ayrılıkçı gruplar, Real Madrid'i stada sokmamak için stadı kuşatma eylemi yapmaya hazırlanıyor. İspanya'da kırmızı alarm verildi. Yüksek riskli maç statüsüne alınan karşılaşma için 3 bin güvenlik görevlisi bölgede görevlendirildi. İşte Barcelona - Real Madrid maçı öncesi son durum...

Giriş Tarihi: 18.12.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 10:30
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Barcelona - Real Madrid maçı öncesi kırmızı alarm verildi! El-Clasico oynanabilecek mi?

La Liga'nın 17'nci haftası El Clasico'ya sahne olacak. Dünyanın en büyük derbisi olarak gösterilen Barcelona - Real Madrid maçı tüm dünya tarafından heyecanla bekleniyor. Karşılaşma öncesi Katalonya'daki ayrılıkçı grupların boykot çağrısı yaptığı haberleri İspanyol medyasında yer almaya başladı. Ayrılıkçı gruplar, stadı kuşatarak Real Madrid'i maça almamayı planlıyor. İspanya'da El Clasico öncesi kırmızı alarm verilirken, 3 bin güvenlik görevlisi maç için görevlendirildi. İşte dev maça dair tüm detaylar...

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Barcelona - Real Madrid maçı öncesi kırmızı alarm verildi! El-Clasico oynanabilecek mi?

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı gruplar El Clasico olarak adlandırılan maçı bloke etme çağrısı yapıyor.

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Barcelona - Real Madrid maçı öncesi kırmızı alarm verildi! El-Clasico oynanabilecek mi?

Ayrılıkçı grupların, Real Madrid takımının maçının oynanacağı Nou Camp Stadı'nı gelişini engelleme, stadyum çevresini kuşatma, karşılaşma sırasında sahaya inme gibi eylem hazırlıklarında olduğu iddia ediliyor.

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Barcelona - Real Madrid maçı öncesi kırmızı alarm verildi! El-Clasico oynanabilecek mi?

Katalonya yerel polisi ise "yüksek riskli maç" olarak açıkladığı El Clasico'da 2 bini özel güvenlikçi olmak üzere 3 binden fazla güvenlik görevlisinin çalışacağını duyurdu.

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Barcelona - Real Madrid maçı öncesi kırmızı alarm verildi! El-Clasico oynanabilecek mi?

DAHA ÖNCE ERTELENMİŞTİ

İspanya'nın Barselona kentinde bağımsızlık yanlılarının protesto gösterileri El Clasico'yu da etkilemişti. 26 Ekim'de oynanması beklenen Barcelona - Real Madrid maçı güvenlik gerekçesi ile ileri bir tarihe ertelenmişti.