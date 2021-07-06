Barcelona İsrail lobisine bir kez daha boyun eğdi!

İspanya'nın dev kulübü Barcelona, Filistin topraklarını işgal eden İsrail'e yıllar sonra yeniden boyun eğdi. Kudüs'te daha önce Filistinlilerin köyünü yıkarak bölgeye stadyum inşa eden terörist devlet İsrail, burada Barcelona ile hazırlık maçı yapacak. Filistin Futbol Federasyonu İspanyol devinin bu hamlesini sert bir dille eleştirdi. Barcelona'nın işgal edilmiş topraklarda Beitar Jerusalem takımıyla dostluk maçı oynama kararı futbol dünyası tarafından da kınandı. Barcelona 2019 yılında da İsrail lobisine yenik düşerek Kudüs'teki Ağlama Duvarı'nı ziyaret etmişti. Arjantinli yıldız Messi, İsrail ziyareti öncesinde "İsrail'de maç oynamak istemiyorum" diye açıklama yapmasına rağmen baskılara boyun eğerek dediğin aksini yaptı.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 06.07.2021 12:43 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 14:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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