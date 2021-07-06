06 Temmuz 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Barcelona İsrail lobisine bir kez daha boyun eğdi!

Barcelona İsrail lobisine bir kez daha boyun eğdi!

İspanya'nın dev kulübü Barcelona, Filistin topraklarını işgal eden İsrail'e yıllar sonra yeniden boyun eğdi. Kudüs'te daha önce Filistinlilerin köyünü yıkarak bölgeye stadyum inşa eden terörist devlet İsrail, burada Barcelona ile hazırlık maçı yapacak. Filistin Futbol Federasyonu İspanyol devinin bu hamlesini sert bir dille eleştirdi. Barcelona'nın işgal edilmiş topraklarda Beitar Jerusalem takımıyla dostluk maçı oynama kararı futbol dünyası tarafından da kınandı. Barcelona 2019 yılında da İsrail lobisine yenik düşerek Kudüs'teki Ağlama Duvarı'nı ziyaret etmişti. Arjantinli yıldız Messi, İsrail ziyareti öncesinde "İsrail'de maç oynamak istemiyorum" diye açıklama yapmasına rağmen baskılara boyun eğerek dediğin aksini yaptı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.07.2021 12:43 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 14:04
  • 1
  • 9
Barcelona İsrail lobisine bir kez daha boyun eğdi!
Barcelona İsrail lobisine bir kez daha boyun eğdi!

Filistin Futbol Federasyonu, yaptığı yazılı açıklamada, her kulübün, herhangi bir federasyondan istediği takımla dostluk maçı oynama hakkına saygı duyduğunu belirtti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Barcelona İsrail lobisine bir kez daha boyun eğdi!
Barcelona İsrail lobisine bir kez daha boyun eğdi!

Bununla birlikte Barcelona'nın İsrail Futbol Federasyonuna bağlı Beitar Jerusalem ile Kudüs'ün işgal altındaki bölümünde maç yapmasının Filistin Futbol Federasyonunun haklarının doğrudan ihlali anlamına geleceği, çünkü Doğu Kudüs'ün İsrail Futbol Federasyonunun yetki alanının dışında kaldığı vurgulandı.

  • 3
  • 9
Barcelona İsrail lobisine bir kez daha boyun eğdi!
Barcelona İsrail lobisine bir kez daha boyun eğdi!

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM, YIKILAN FİLİSTİN KÖYÜNÜN ENKAZI ÜZERİNE İNŞA EDİLDİ

Açıklamada, maçın oynanmasının planlandığı stadyumun, İsrail tarafından yıkılan Filistinli El-Malha köyünün enkazı üzerine kurulduğu, köy sakinlerinin zorla kovularak mülteci kamplarında yaşamaya zorlandığı aktarıldı.

  • 4
  • 9
Barcelona İsrail lobisine bir kez daha boyun eğdi!
Barcelona İsrail lobisine bir kez daha boyun eğdi!

Filistin Futbol Federasyonu, İspanyol kulübünü maçın yapılacağı mekan seçimini yeniden gözden geçirmeye çağırdı.

  • 5
  • 9
Barcelona İsrail lobisine bir kez daha boyun eğdi!
Barcelona İsrail lobisine bir kez daha boyun eğdi!

Filistin Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Barcelona 4 Ağustos'ta Doğu Kudüs'te İsrail'in Beitar Jerusalem takımıyla dostluk maçı oynamayı planlıyor.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN