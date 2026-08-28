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Avrupa mesaisinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı basamakta?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye'yi UEFA organizasyonlarında temsil eden takımlarımızın 2026-2027 sezonu Avrupa serüveni devam ederken, oynanan kritik play-off rövanş maçlarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte detaylar…

Avrupa mesaisinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı basamakta? 1

Türkiye'yi UEFA organizasyonlarında temsil eden takımlar için 2026-2027 sezonu devam ediyor.

Avrupa mesaisinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı basamakta? 2

BEŞİKTAŞ SKOR AVANTAJIYLA LİG ETABI BİLETİNİ ALDI

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'e konuk olan temsilcimiz Beşiktaş, zorlu deplasmandan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş Avrupa Liginde BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE
Avrupa mesaisinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı basamakta? 3

İlk karşılaşmada taraftarı önünde rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup eden siyah-beyazlılar, bu avantajını koruyarak adını UEFA Avrupa Ligi lig etabına yazdırmayı başardı.

Avrupa mesaisinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı basamakta? 4

FIRTINANIN YENİ ROTASI KONFERANS LİGİ

Avrupa arenasında mücadele eden bir diğer temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan ekibi Ferencvaros'un konuğu oldu.

Yeni adres Konferans Ligi YENİ ADRES KONFERANS LİGİ
Avrupa mesaisinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı basamakta? 5

Deplasmanda rakibine 4-0 mağlup olan bordo-mavililer, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

Avrupa mesaisinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı basamakta? 6

İŞTE TÜRKİYE'NİN UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDAKİ YERİ

Temsilcilerimizin sahaya çıktığı nefes kesen play-off turu rövanş maçlarının ardından UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum belli oldu. İşte 2026-2027 sezonunda Türk takımlarının aldığı sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasındaki güncel tablo ve Türkiye'nin sırası…

Avrupa mesaisinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı basamakta? 7

1- İngiltere | 102.019 puan

Avrupa mesaisinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı basamakta? 8

2- İtalya | 87.874 puan

Avrupa mesaisinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı basamakta? 9

3- İspanya | 82.493 puan

Avrupa mesaisinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı basamakta? 10

4- Almanya | 80.402 puan

Avrupa mesaisinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı basamakta? 11

5- Fransa | 68.153 puan

Avrupa mesaisinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı basamakta? 12

6- Portekiz | 64.550 puan

Avrupa mesaisinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı basamakta? 13

7- Belçika | 58.850 puan

Avrupa mesaisinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı basamakta? 14

8- Hollanda | 52.395 puan

Avrupa mesaisinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı basamakta? 15

9- Türkiye | 49.675 puan

Avrupa mesaisinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı basamakta? 16

10- Polonya | 45.125 puan

Avrupa mesaisinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı basamakta? 17

11- Çekya | 44.725 puan

Avrupa mesaisinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı basamakta? 18

12- Yunanistan | 43.812 puan

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