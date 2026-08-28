Avrupa mesaisinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı basamakta?
Türkiye'yi UEFA organizasyonlarında temsil eden takımlarımızın 2026-2027 sezonu Avrupa serüveni devam ederken, oynanan kritik play-off rövanş maçlarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte detaylar…
Türkiye'yi UEFA organizasyonlarında temsil eden takımlar için 2026-2027 sezonu devam ediyor.
BEŞİKTAŞ SKOR AVANTAJIYLA LİG ETABI BİLETİNİ ALDI
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'e konuk olan temsilcimiz Beşiktaş, zorlu deplasmandan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
İlk karşılaşmada taraftarı önünde rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup eden siyah-beyazlılar, bu avantajını koruyarak adını UEFA Avrupa Ligi lig etabına yazdırmayı başardı.
FIRTINANIN YENİ ROTASI KONFERANS LİGİ
Avrupa arenasında mücadele eden bir diğer temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan ekibi Ferencvaros'un konuğu oldu.
Deplasmanda rakibine 4-0 mağlup olan bordo-mavililer, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.