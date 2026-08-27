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Fırtına yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek! Maç sonucu: Ferencvaros 4-0 Trabzonspor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fırtına yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek! Maç sonucu: Ferencvaros 4-0 Trabzonspor

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros ile karşı karşıya geldi. ATV’de yayınlanan mücadelede deplasmanda rakibine 4-0 mağlup olan temsilcimiz, yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek. İşte maçta yaşananlar…

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçta 1-0 mağlup olduğu Ferencvaros ile rövanş maçında ATV ekranlarında karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Ferencvaros maça, "Dibusz, Oliver Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Adam Nagy, Bamidele Yusuf, Zachariassen, O'Dowda, Joseph" ilk 11'iyle başladı.

Konuk Trabzonspor ise "Onana, Cabral, Savic, Cenk Özkaçar, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Malinovskyi, Muçi, Saviola, Mohamed Salah, Onuachu" 11'iyle sahada yer aldı.

Maça Trabzonspor topa hakim olarak başladı ancak Ruslan Malinovskyi, 13'üncü dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Trabzonspor'un 10 kişi kalmasıyla kontrolü eline alan Ferencvaros, 19'uncu dakikada Callum O'Dowda'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Ev sahibi ekip, 54'üncü dakikada Marius Corbu'nun fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 57'nci dakikada penaltıya sebep olan Cabral, iki sarı karttan kırmızı kart gördü ve Trabzonspor, 9 kişi kaldı.

59'uncu dakikada Bamidele Yusuf, penaltıyı gole çevirdi: 3-0. 86'ncı dakikada fileleri havalandıran Krisztian Lisztes, maçın skorunu belirledi: 4-0.

Trabzonspor bu sonucun ardından yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

Fırtına yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek! Maç sonucu: Ferencvaros 4-0 Trabzonspor - 1

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

15. dakikada Bamidele Yusuf'un sağ taraftan kale saha içine yerden gönderdiği topa Joseph'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

18. dakikada Corbu'nun uzaktan şutunda kaleci Onana, topu kornere çeldi.

19. dakikada Adam Nagy'in ortasında topu iyi takip eden O'Dowda'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'nın solundan ağlarla buluştu. 1-0

26. dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından yerden şutunda kaleci Dibusz, topu kornere çeldi.

Fırtına yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek! Maç sonucu: Ferencvaros 4-0 Trabzonspor - 2

(İKİNCİ YARI)

54. dakikada Ferencvaros, ikinci golü buldu. Ceza alanı sağ çaprazında Savic'in hatasıyla topu kontrol eden Corbu'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'nın soludan filelere gitti: 2-0

56. dakikada Yusuf, Cabral ile ceza alanı içinde girdiği ikili mücadelede kendini yerde bulunca karşılaşmanın hakemi Obrenovic, penaltı noktasını gösterdi. Cabral da ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görünce bordo-mavililer, 9 kişi kaldı.

59. dakikada Yusuf, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Onana'nın solundan filelere gönderdi: 3-0

79. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Cadu'nun şutunda, kaleci Onana topu kontrol etti.

86. dakikada Oliver Nagy'ın pasında ceza alanı sağ tarafından Lisztes'in şutunda yerden seken top kaleci Onana'nın solundan filelere gitti: 4-0

Karşılaşma Ferencvaros'un 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Fırtına yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek! Maç sonucu: Ferencvaros 4-0 Trabzonspor - 3

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros takımına konuk olan Trabzonspor, Süper Lig'de Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Tekke, savunmada kırmızı kart cezalısı Nwaiwu'nun yokluğunda Cenk Özkaçar'a görev verdi. Tekke, forvet hattında ise Aral Şimşir'i yedek kulübesine çekerken bu oyuncunun yerine Saviolo'yu tercih etti.

Trabzonspor'da tedavileri devam eden Folcarelli, Okay Yokuşlu, Batagov ve cezalı olan Nwaiwu, forma giyemedi.

UEFA listesinde yer almayan Fabinho, Draguş, Mendny, Lundstram, Cihan Çanak ve Göktan Gürpüz de kadroda bulunmadı.

Fırtına yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek! Maç sonucu: Ferencvaros 4-0 Trabzonspor - 4

TEKKE, 61. RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Fatih Tekke, Trabzonspor'un başında 61. resmi maçına çıktı.

Bordo-mavili kulüp de sosyal medye hesaplarından karşılaşma öncesi, "Teknik direktörümüz Fatih Tekke 61. resmi maçına çıktı. Birlikte nice zaferlere." ifadesini paylaştı.

Fırtına yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek! Maç sonucu: Ferencvaros 4-0 Trabzonspor - 5

TARAFTAR DESTEĞİNDEN YOKSUN KALDI

Trabzonspor, Ferencvaros karşısında taraftar desteğinden yoksun kaldı.

UEFA'dan aldığı 1 maç deplasmanda seyircisiz oynama cezası nedeniyle karşılaşmayı bordo-mavili taraftarlar izleyemedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile yönetim kurulu üyeleri Macaristan'a gelerek karşılaşmayı takip etti.

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