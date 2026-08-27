Fırtına yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek! Maç sonucu: Ferencvaros 4-0 Trabzonspor
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros ile karşı karşıya geldi. ATV’de yayınlanan mücadelede deplasmanda rakibine 4-0 mağlup olan temsilcimiz, yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek. İşte maçta yaşananlar…
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçta 1-0 mağlup olduğu Ferencvaros ile rövanş maçında ATV ekranlarında karşı karşıya geldi.
Ev sahibi Ferencvaros maça, "Dibusz, Oliver Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Adam Nagy, Bamidele Yusuf, Zachariassen, O'Dowda, Joseph" ilk 11'iyle başladı.
Konuk Trabzonspor ise "Onana, Cabral, Savic, Cenk Özkaçar, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Malinovskyi, Muçi, Saviola, Mohamed Salah, Onuachu" 11'iyle sahada yer aldı.
Maça Trabzonspor topa hakim olarak başladı ancak Ruslan Malinovskyi, 13'üncü dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Trabzonspor'un 10 kişi kalmasıyla kontrolü eline alan Ferencvaros, 19'uncu dakikada Callum O'Dowda'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Ev sahibi ekip, 54'üncü dakikada Marius Corbu'nun fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 57'nci dakikada penaltıya sebep olan Cabral, iki sarı karttan kırmızı kart gördü ve Trabzonspor, 9 kişi kaldı.
59'uncu dakikada Bamidele Yusuf, penaltıyı gole çevirdi: 3-0. 86'ncı dakikada fileleri havalandıran Krisztian Lisztes, maçın skorunu belirledi: 4-0.
Trabzonspor bu sonucun ardından yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
15. dakikada Bamidele Yusuf'un sağ taraftan kale saha içine yerden gönderdiği topa Joseph'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
18. dakikada Corbu'nun uzaktan şutunda kaleci Onana, topu kornere çeldi.
19. dakikada Adam Nagy'in ortasında topu iyi takip eden O'Dowda'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'nın solundan ağlarla buluştu. 1-0
26. dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından yerden şutunda kaleci Dibusz, topu kornere çeldi.
(İKİNCİ YARI)
54. dakikada Ferencvaros, ikinci golü buldu. Ceza alanı sağ çaprazında Savic'in hatasıyla topu kontrol eden Corbu'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'nın soludan filelere gitti: 2-0
56. dakikada Yusuf, Cabral ile ceza alanı içinde girdiği ikili mücadelede kendini yerde bulunca karşılaşmanın hakemi Obrenovic, penaltı noktasını gösterdi. Cabral da ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görünce bordo-mavililer, 9 kişi kaldı.
59. dakikada Yusuf, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Onana'nın solundan filelere gönderdi: 3-0
79. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Cadu'nun şutunda, kaleci Onana topu kontrol etti.
86. dakikada Oliver Nagy'ın pasında ceza alanı sağ tarafından Lisztes'in şutunda yerden seken top kaleci Onana'nın solundan filelere gitti: 4-0
Karşılaşma Ferencvaros'un 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.