28 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Arjantin basını duyurdu! Mauro Icardi'nin yeni adresi...

Arjantin basını duyurdu! Mauro Icardi'nin yeni adresi...

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Arjantinli yıldız Mauro İcardi'nin transfer iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İcardi'nin bonservisini PSG'den almak için çalışmalarını hızlı bir şekilde yürüten sarı-kırmızılılara transferde sürpriz bir rakip çıktı. Peki, İcardi'nin yeni adresi neresi olacak? Transferde son gelişmeler ne? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 28.04.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 12:00
  • 1
  • 8
Arjantin basını duyurdu! Mauro Icardi’nin yeni adresi...

Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Sarı kırmızılılar bir yandan şampiyonluk yarışına kayıpsız devam etmek isterken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, gelecek yıl oluşacak takım kadrosuna dair planlamalarına devam ediyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Arjantin basını duyurdu! Mauro Icardi’nin yeni adresi...

Cimbom'un transferdeki 1 numaralı gündem maddesi ise forvet pozisyonu.

Aslan, Mauro Icardi'nin yüksek maliyeti sebebiyle o bölge için harekete geçmişti. Ancak Icardi'nin Galatasaray'da kalmak istemesi transferdeki gidişatı değiştirdi.

  • 3
  • 8
Arjantin basını duyurdu! Mauro Icardi’nin yeni adresi...

Sarı kırmızılıların, yıldız oyuncunun tavrı sonrası PSG ile pazarlıklara başladığı bildirilmişti. Öte yandan Avrupa'dan birçok talibi bulunan 30 yaşındaki santrfor hakkında flaş bir iddia geldi. Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi Arjantin basını duyurdu.

  • 4
  • 8
Arjantin basını duyurdu! Mauro Icardi’nin yeni adresi...

ICARDI ÜLKESİNE Mİ DÖNÜYOR?

Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Elfutbolero'dan derlediği habere göre Boca Juniors, Mauro Icardi'ye ilgi gösteriyor.

  • 5
  • 8
Arjantin basını duyurdu! Mauro Icardi’nin yeni adresi...

Haberde, Icardi'nin en büyük hayallerinden birisinin Arjantin temsilcisinde forma giymek olduğu belirtildi. Öte yandan Icardi'nin kariyerine nerede devam edeceğinin henüz belli olmadığına dikkat çekildi.