Arjantin basını duyurdu! Mauro Icardi'nin yeni adresi...

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Arjantinli yıldız Mauro İcardi'nin transfer iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İcardi'nin bonservisini PSG'den almak için çalışmalarını hızlı bir şekilde yürüten sarı-kırmızılılara transferde sürpriz bir rakip çıktı. Peki, İcardi'nin yeni adresi neresi olacak? Transferde son gelişmeler ne? İşte detaylar…