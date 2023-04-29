29 Nisan 2023, Cumartesi
Sivasspor-Fenerbahçe maçı için muhtemel 11'ler: Fenerbahçe 7 eksikle Sivas’ta!
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler'de kritik maç öncesinde tek hedef bu zorlu deplasmanda galibiyetle dönmek. Şampiyonluk yarışında kıyasıya rekabetin yaşandığı ligde havlu atmak istemeyen Fenerbahçe'nin puan kaybına tahammülü yok. İşte, Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısındaki muhtemel 11'i…
Giriş Tarihi: 29.04.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 11:08
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