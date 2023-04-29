Sivasspor-Fenerbahçe maçı için muhtemel 11'ler: Fenerbahçe 7 eksikle Sivas’ta!

BAŞKA HATA ŞANSIMIZ KALMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus bu kritik karşılaşma öncesinde öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Portekizli çalıştırıcı "İstanbulspor maçında çok önemli puanlar kaybettik. Artık başka hata şansımız kalmadı. Sezon sonuna kadar başka puan kaybı istemiyorum. Herkes elinden geleni yapsın. Biz kazanıp baskıyı Galatasaray'ın üzerine vermeliyiz" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli futbolcular da kendi aralarında konuşarak birbirlerini bu maça moral olarak hazırladılar.