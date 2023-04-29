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Sivasspor-Fenerbahçe maçı için muhtemel 11'ler: Fenerbahçe 7 eksikle Sivas’ta!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler'de kritik maç öncesinde tek hedef bu zorlu deplasmanda galibiyetle dönmek. Şampiyonluk yarışında kıyasıya rekabetin yaşandığı ligde havlu atmak istemeyen Fenerbahçe'nin puan kaybına tahammülü yok. İşte, Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısındaki muhtemel 11'i…

Giriş Tarihi: 29.04.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 11:08
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Sivasspor-Fenerbahçe maçı için muhtemel 11’ler belli oldu: Fenerbahçe 7 eksikle Sivas’ta!

Süper Lig'de bugün önemli bir randevu var. Geçen hafta Galatasaray, Karagümrük'e takıldıktan sonra İstanbulspor'u konuk eden Fenerbahçe ciddi bir şok yaşamıştı. Sarı-lacivertliler 2-0'ı bulmasına rağmen maçı kapatamamış ve 90 dakika 3-3 tamamlanmıştı. Psikolojik olarak da yara alan Kanarya bugün Sivasspor deplasmanına gidiyor. Ligde 2 haftadır kazanarak küme düşme hattından uzaklaşan Yiğidolar'a konuk olacak sarı-lacivertlilerin puan kaybı lüksü kalmadı. Tek hedef 3 puan almak.

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Sivasspor-Fenerbahçe maçı için muhtemel 11’ler belli oldu: Fenerbahçe 7 eksikle Sivas’ta!

BAŞKA HATA ŞANSIMIZ KALMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus bu kritik karşılaşma öncesinde öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Portekizli çalıştırıcı "İstanbulspor maçında çok önemli puanlar kaybettik. Artık başka hata şansımız kalmadı. Sezon sonuna kadar başka puan kaybı istemiyorum. Herkes elinden geleni yapsın. Biz kazanıp baskıyı Galatasaray'ın üzerine vermeliyiz" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli futbolcular da kendi aralarında konuşarak birbirlerini bu maça moral olarak hazırladılar.

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Sivasspor-Fenerbahçe maçı için muhtemel 11’ler belli oldu: Fenerbahçe 7 eksikle Sivas’ta!

6 FUTBOLCU SINIRDA

Sarı-lacivertlilerde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Willian Arao, Enner Valencia, Miha Zajc ve Samet Akaydin kart görmeleri halinde Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecekler.

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Sivasspor-Fenerbahçe maçı için muhtemel 11’ler belli oldu: Fenerbahçe 7 eksikle Sivas’ta!

KANARYA'DA 5 EKSİK VAR

Sivasspor mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 5 eksik var. Kaleci Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Attila Szalai ve Miha Zajc'ın sakatlığı bulunuyor. Sarı kart cezalısı Emre Mor da bu mücadelede forma giyemeyecek.

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Sivasspor-Fenerbahçe maçı için muhtemel 11’ler belli oldu: Fenerbahçe 7 eksikle Sivas’ta!

SİVAS'TA 5 YILDIR KAZANAMIYOR

Kanarya, son dönemde Sivas deplasmanında kazanmakta zorlanyor. Sarı-lacivertliler, Sivas'ta son galibiyetini Nisan 2018'de 2-1'lik skorla aldı. Bu tarihten sonra 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelelerde ev sahibi ekibin 4 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Sivas temsilcisi, bu süreçte 1 galibiyet elde ederken, 3 müsabakada da taraflar yenişemedi.