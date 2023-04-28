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Basketbol maçı boks ringine döndü! Real Madrid-Partizan karşılaşmasında ortalık karıştı

Euroleague play-off ilk turu 2. maçında Fenerbahçe'nin eski koçu Obradovic'in takımı Partizan, Real Madrid'i deplasmanda 95-80 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın son anlarında gerilim yükselirken Partizan'ın hücumu esnasında Real Madrid'in yaptığı faul büyük bir kaosun fitilini ateşledi. Basketbol sahası boks ringine döndü.

Giriş Tarihi: 28.04.2023 09:36
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Basketbol maçı boks ringine döndü! Real Madrid-Partizan karşılaşmasında ortalık karıştı

THY Euroleague play-off mücadelesinde Real Madrid ile Partizan karşı karşıya geldi.

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Basketbol maçı boks ringine döndü! Real Madrid-Partizan karşılaşmasında ortalık karıştı

WiZink Center'da oynanan maçı Partizan 95-80'lik skorla kazanarak seride 2-0 öne geçmeyi başardı.

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Basketbol maçı boks ringine döndü! Real Madrid-Partizan karşılaşmasında ortalık karıştı

Zeljko Obradovic'in öğrencileri serinin favorisi Real Madrid karşısındaki ikinci deplasman maçında maçı son ana kadar başabaş mücadeleyle taşımayı bildi.

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Basketbol maçı boks ringine döndü! Real Madrid-Partizan karşılaşmasında ortalık karıştı

Obradovic'in ekibi Partizan, Real Madrid'i 1 kez daha mağlup ettiği takdirde final four biletini almış olacak.

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Basketbol maçı boks ringine döndü! Real Madrid-Partizan karşılaşmasında ortalık karıştı

Partizan'ın ev sahipliği yapacağı serinin üçüncü maçı, 2 Mayıs Salı günü yapılacak.