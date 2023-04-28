Basketbol maçı boks ringine döndü! Real Madrid-Partizan karşılaşmasında ortalık karıştı

Euroleague play-off ilk turu 2. maçında Fenerbahçe'nin eski koçu Obradovic'in takımı Partizan, Real Madrid'i deplasmanda 95-80 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın son anlarında gerilim yükselirken Partizan'ın hücumu esnasında Real Madrid'in yaptığı faul büyük bir kaosun fitilini ateşledi. Basketbol sahası boks ringine döndü.

Giriş Tarihi: 28.04.2023 09:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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