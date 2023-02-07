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Crush Sendromu nedir, nasıl anlaşılır? Deprem sonrası Ezilme Sendromu tedavisi var mı? Belirtileri nasıl anlaşılır?

Deprem sonrası kazazedelerde sıklıkla görülebilen crush yani ezilme sendromu hakkındaki detaylar araştırılmaya başlandı. 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken yaralılar enkaz altından çıkarılmaya devam ediyor. Çeşitli deprem, maden gibi kazalar sonucunda sıkışma ve hareketsizlik sonucunda görülebilen crush sendromu nedir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2023 13:34 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 13:34
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Crush Sendromu nedir, nasıl anlaşılır? Deprem sonrası Ezilme Sendromu tedavisi var mı? Belirtileri nasıl anlaşılır?

Crush (ezilme) sendromu nedir, nasıl anlaşılır sorusu merak konusu oldu. Genellikle deprem, maden kazası, patlama gibi olaylardan sonra kazazedelerin uzun süre sıkışması sonucu görülebilen bir durumdur. Peki Crush Sendromu nedir, nasıl anlaşılır? Deprem sonrası ezilme sendromu tedavisi var mı? Belirtileri nasıl anlaşılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Crush Sendromu nedir, nasıl anlaşılır? Deprem sonrası Ezilme Sendromu tedavisi var mı? Belirtileri nasıl anlaşılır?

CRUSH SENDROMU NE DEMEK?

Crush Sendromu, genellikle deprem, maden kazası, patlama gibi olaylardan sonra görülen bir sendromdur. Crush Sendromunun uzun süreli sıkışma ve hareketsizlik sonucunda ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu sendromda kaslarda ağır ezilmeler ve yaralanmalar meydana gelir. Crush Sendromu sonucunda şok, böbrek yetmezliği, kalp ve solunum yetmezliği görülebilir.

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Crush Sendromu nedir, nasıl anlaşılır? Deprem sonrası Ezilme Sendromu tedavisi var mı? Belirtileri nasıl anlaşılır?

Belirgin doku zedelenmesi ve kas nekrozu vardır. Kasların aşırı derecede ezilmesi, hızlı ve etkili bir tedavi uygulanmadığı durumda ölümle sonuçlanabilecek bir sürece ilerleyebilir.

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Crush Sendromu nedir, nasıl anlaşılır? Deprem sonrası Ezilme Sendromu tedavisi var mı? Belirtileri nasıl anlaşılır?

CRUSH SENDROMU BELİRTİLERİ

Crush sendromunda büyük bir kas kütlesinde ezilme veya yaralanma meydana gelir.

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Crush Sendromu nedir, nasıl anlaşılır? Deprem sonrası Ezilme Sendromu tedavisi var mı? Belirtileri nasıl anlaşılır?

Enkaz altında kalan, sıkışan uzuvlarda hareket bozuklukları ve şişme/gerginlik yaşanabilir. Bu uzuvda nabız hissedilmeyebilir.