HaberlerGaleriCrush Sendromu nedir, nasıl anlaşılır? Deprem sonrası Ezilme Sendromu tedavisi var mı? Belirtileri nasıl anlaşılır?
Crush Sendromu nedir, nasıl anlaşılır? Deprem sonrası Ezilme Sendromu tedavisi var mı? Belirtileri nasıl anlaşılır?
Deprem sonrası kazazedelerde sıklıkla görülebilen crush yani ezilme sendromu hakkındaki detaylar araştırılmaya başlandı. 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken yaralılar enkaz altından çıkarılmaya devam ediyor. Çeşitli deprem, maden gibi kazalar sonucunda sıkışma ve hareketsizlik sonucunda görülebilen crush sendromu nedir?