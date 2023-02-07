Crush (ezilme) sendromu nedir, nasıl anlaşılır sorusu merak konusu oldu. Genellikle deprem, maden kazası, patlama gibi olaylardan sonra kazazedelerin uzun süre sıkışması sonucu görülebilen bir durumdur. Peki Crush Sendromu nedir, nasıl anlaşılır? Deprem sonrası ezilme sendromu tedavisi var mı? Belirtileri nasıl anlaşılır?