Çoğu kişi GRİP SANIP GEÇİYOR! Sakın Göz Ardı Etmeyin! Meğer KANSER belirtisiymiş! Sağlığınızdan edebilir! Uzmanlar Uyardı!

Soğuk algınlığı ve grip belirtileri genel olarak birbirilerine benzemektedir. İki hastalığın birbirine karıştırılması normal olmasına rağmen meğer kanserin de ilk belirtileri bu şekilde başlıyormuş. Uzmanlar kanserin ilk belirtilerini anlatarak uyardı. Aralarında nefes darlığı, geçmeyen öksürük, göğüs ağrısı bulunan ilk belirtiler...

