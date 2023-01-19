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Çoğu kişi GRİP SANIP GEÇİYOR! Sakın Göz Ardı Etmeyin! Meğer KANSER belirtisiymiş! Sağlığınızdan edebilir! Uzmanlar Uyardı!

Soğuk algınlığı ve grip belirtileri genel olarak birbirilerine benzemektedir. İki hastalığın birbirine karıştırılması normal olmasına rağmen meğer kanserin de ilk belirtileri bu şekilde başlıyormuş. Uzmanlar kanserin ilk belirtilerini anlatarak uyardı. Aralarında nefes darlığı, geçmeyen öksürük, göğüs ağrısı bulunan ilk belirtiler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.01.2023 21:40 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 21:40
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Çoğu kişi GRİP SANIP GEÇİYOR! Sakın Göz Ardı Etmeyin! Meğer KANSER belirtisiymiş! Sağlığınızdan edebilir! Uzmanlar Uyardı!

Dünya Sağlık Örgütü kanser hücrelerinin ilk oluştuğu sırada vücutta meydana gelen ilk belirtileri sıraladı. Aralarında nefes darlığı, geçmeyen öksürük, göğüs ağrısı bulunan belirtiler akıllara soğuk algınlığı ve grip hastalıklarını getirdi. Peki kanser hastalığının ilk belirtileri neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çoğu kişi GRİP SANIP GEÇİYOR! Sakın Göz Ardı Etmeyin! Meğer KANSER belirtisiymiş! Sağlığınızdan edebilir! Uzmanlar Uyardı!

KANSER BELİRTİLERİ NELER?

Kanser hastalığına karşı erkenden önlem almanıza yarayacak detayları Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. Kanser en gizli kapalı büyüyen ve çok geç olmadan fark edilemeyen ciddi bir hastalıktır.

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Çoğu kişi GRİP SANIP GEÇİYOR! Sakın Göz Ardı Etmeyin! Meğer KANSER belirtisiymiş! Sağlığınızdan edebilir! Uzmanlar Uyardı!

Her küçük değişikliğe farklı anlamlar yükleyip hastalık hastası olmanın gereği yok ancak bazı değişimler var ki, bunlara karşı dikkatli olmanız gerekiyor. İşte kanserin ilk belirtileri…

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Çoğu kişi GRİP SANIP GEÇİYOR! Sakın Göz Ardı Etmeyin! Meğer KANSER belirtisiymiş! Sağlığınızdan edebilir! Uzmanlar Uyardı!

*Geçmeyen öksürüğünüz ve göğüs ağrınız varsa

*Devamlı ateşleniyor ve hastalanıyorsanız

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Çoğu kişi GRİP SANIP GEÇİYOR! Sakın Göz Ardı Etmeyin! Meğer KANSER belirtisiymiş! Sağlığınızdan edebilir! Uzmanlar Uyardı!

*Yutkunmakta zorluk yaşıyorsanız

*Lenf bezlerinizden herhangi birinde şişlik fark ettiyseniz