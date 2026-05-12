Hantavirüs alarmı! Uzman isim açıkladı: “COVID gibi yayılmıyor”
Hollanda bandıralı lüks yolcu gemisi Hondius'ta görülen hantavirüs vakaları sonrası küresel çapta endişe oluştu. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Meltem Taşbakan, hastalığın COVID-19 gibi pandemi oluşturma potansiyeli taşımadığını belirterek bulaş yolları, belirtiler, risk grupları ve korunma yöntemlerine ilişkin merak edilen 10 soruyu yanıtladı.
HANTAVİRÜS VAKALARI SONRASI UZMANLARDAN AÇIKLAMA
Hantavirüs vakalarının Hollanda bandıralı lüks yolcu gemisi Hondius'ta ortaya çıkmasının ardından dünya genelinde yeni bir salgın ihtimali tartışılmaya başlandı. 12 Mayıs 2026 Salı günü gündeme gelen gelişmeler sonrası Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Meltem Taşbakan, hastalığın yayılım şekli ve risk düzeyine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Prof. Dr. Taşbakan, "Hantavirüs, COVID-19 gibi pandemi başlatma potansiyeli taşımıyor çünkü havayolu ile yayılmıyor. Damlacıkla değil toz ve enfekte kemirgen hayvan çıkartıları yoluyla bulaşıyor" ifadelerini kullandı.
HANTAVİRÜS NEDİR, NASIL BULAŞIR?
Hantavirüs, RNA virüs ailesinde yer alan ve çoğunlukla kemirgenler tarafından taşınan bir virüs grubu olarak biliniyor. İnsanlara genellikle enfekte kemirgenlerin dışkısı, idrarı veya tükürüğüyle temas sonucu bulaşıyor. Uzmanlara göre özellikle kapalı alan temizliği sırasında havaya karışan enfekte partiküller risk oluşturabiliyor.
Prof. Dr. Meltem Taşbakan'ın verdiği bilgilere göre hantavirüs enfeksiyonu ateş ve sindirim sistemi şikayetleriyle başlayabiliyor. Hastalık ilerleyen süreçte zatürre, akut solunum sıkıntısı sendromu ve şok tablosuna dönüşebiliyor.
HANTAVİRÜSÜN ÖLÜM ORANI VE TEDAVİ SÜRECİ
Uzmanlara göre hantavirüsün bazı türleri akciğerleri etkileyen Kardiyo Pulmoner Sendroma, bazı türleri ise böbrekleri hedef alan Kanamalı Ateşli Böbrek Sendromuna yol açabiliyor. Hastalığın tedavisinde günümüzde standart bir aşı bulunmuyor.
Prof. Dr. Taşbakan, temel yaklaşımın destek tedavisi olduğunu belirterek sıvı-elektrolit dengesinin korunması ve oksijen desteğinin yaşamsal önem taşıdığını söyledi. Literatürde ölüm oranının yüzde 30 ila 40 seviyelerinde olduğu ifade edildi.
ANDES SUŞU NEDEN DİKKAT ÇEKİYOR?
Gemide görülen virüs türünün Andes suşu olduğu belirtilirken, uzmanlar bu varyantın farklı özellik taşıdığına dikkat çekiyor. Andes suşu, insandan insana bulaşma özelliği bilinen tek hantavirüs türü olarak öne çıkıyor.
Prof. Dr. Taşbakan, "İnsandan insana bulaş genellikle yok ya da çok sınırlı. Gemideki türün Andes suşu olduğu kesinleşti. Bu suş normalde Güney Amerika'da görülüyor. İnsandan insana bulaşma yeteneği bilinen tek tür olma özelliğini taşıyor" dedi.
TÜRKİYE'DE HANTAVİRÜS VAKASI GÖRÜLDÜ MÜ?
Uzmanların verdiği bilgiye göre Türkiye'de 1997 yılından bu yana özellikle Karadeniz Bölgesi'nde aralıklı hantavirüs vakaları bildirildi. Ancak Hondius gemisinde tespit edilen Andes suşunun Türkiye'de görülmediği kaydedildi.
Risk grubunda ise çiftçiler, orman işçileri, askerler, kampçılar, avcılar ve depo temizliği yapan kişiler bulunuyor. Uzmanlar, kemirgenlerle temastan kaçınılması ve gıdaların kapalı alanlarda muhafaza edilmesi gerektiğini vurguluyor.