Prof. Dr. Taşbakan, "Hantavirüs, COVID-19 gibi pandemi başlatma potansiyeli taşımıyor çünkü havayolu ile yayılmıyor. Damlacıkla değil toz ve enfekte kemirgen hayvan çıkartıları yoluyla bulaşıyor" ifadelerini kullandı.

Hantavirüs vakalarının Hollanda bandıralı lüks yolcu gemisi Hondius'ta ortaya çıkmasının ardından dünya genelinde yeni bir salgın ihtimali tartışılmaya başlandı. 12 Mayıs 2026 Salı günü gündeme gelen gelişmeler sonrası Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Meltem Taşbakan, hastalığın yayılım şekli ve risk düzeyine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HANTAVİRÜS NEDİR, NASIL BULAŞIR?

Hantavirüs, RNA virüs ailesinde yer alan ve çoğunlukla kemirgenler tarafından taşınan bir virüs grubu olarak biliniyor. İnsanlara genellikle enfekte kemirgenlerin dışkısı, idrarı veya tükürüğüyle temas sonucu bulaşıyor. Uzmanlara göre özellikle kapalı alan temizliği sırasında havaya karışan enfekte partiküller risk oluşturabiliyor.

Prof. Dr. Meltem Taşbakan'ın verdiği bilgilere göre hantavirüs enfeksiyonu ateş ve sindirim sistemi şikayetleriyle başlayabiliyor. Hastalık ilerleyen süreçte zatürre, akut solunum sıkıntısı sendromu ve şok tablosuna dönüşebiliyor.