3 Türk İstanbul'daki evlerinde Hantavirüs karantinasında! Belirti yok ama önlem en üst seviyede

Arjantin çıkışlı kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Hantavirüs vakalarında yeni bir gelişme yaşandı. Gemideki 3 Türk vatandaşı gece saatlerinde İstanbul'a getirildi. Sağlık Bakanlığı'nın titizlikle yürüttüğü operasyon sonucunda yurda giriş yapan vatandaşlar, evlerinde sıkı gözetim altında tutulmak üzere karantinaya alındı. A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, son gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın süreci yakından takip ettiğini belirten A Haber Muhabiri Damla Kuşkapan, "Sağlık Bakanlığı son bilgilendirmeyi geçtiğimiz Cumartesi akşamı yapmıştı. Gemide bulunan 3 Türk vatandaşının Türkiye'ye getirilip karantina altına alınacağını söylemişti ve o 3 kişi geçtiğimiz gece saatlerinde İstanbul'a getirildi" ifadelerini kullandı.

A Haber Muhabiri Damla Kuşkapan, vatandaşların şu an İstanbul'da olduklarını ve karantina süreçlerinin resmen başladığını aktardı. HANTAVİRÜSLÜ GEMİDEKİ 3 TÜRK YURDA GETİRİLDİ

EVDE KARANTİNA SÜRECİ BAŞLADI Vatandaşların sağlık durumuna ilişkin detayları paylaşan Kuşkapan, "Aslında bu kişilerde şu an için herhangi bir belirti olmadığının yine altını çizelim. Ancak gemide hasta olan kişilerle temas etmiş olma ihtimallerine veya bulaşlı gıdaları tüketmiş olma riskine karşı tedbiren karantina altında tutulacaklar" sözleriyle durumun hassasiyetini vurguladı.

Evde karantina sürecinin başladığını hatırlatan A Haber Muhabiri Damla Kuşkapan, vatandaşların bir süre dış dünyadan izole edileceğini belirtti.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 12 ÜLKEYİ UYARDI Kruvaziyer gemisinde yaşanan dehşetin perde arkasını anlatan Kuşkapan, "Arjantin çıkışlı, Hollanda bayraklı gemide 3 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine DSÖ devreye girerek, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeyi uyardı. 6 Mayıs itibarıyla gemide kesinleşen vaka sayısının 8 olduğu tespit edildi. Ardından 147 yolcu tahliye edilmeye başlandı" diyerek olayın küresel boyutuna dikkat çekti.

HANTAVİRÜS NEDİR? NASIL BULAŞIYOR? Hantavirüs tehlikesine karşı uyarılarda bulunan Kuşkapan, "Virüs aslında kemirgenlerden bulaşıyor. İnsanlara, farelerin temas ettiği yüzey veya gıdalar aracılığıyla geçebiliyor. Ayrıca hasta kişilerle temas halinde veya kapalı ortamda uzun süre bulunulması durumunda da bulaşma riski var" ifadeleriyle hastalığın yayılma yollarını açıkladı.