28 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli? Kan grubu 0, A, B , AB olanlar bu besinleri tüketin

Sağlıklı bir yaşam sürdürmenin temelinde sağlıklı beslenme yer alır. Beslenme uzmanları, vatandaşları düzenli olarak sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirirken, hangi besinlerin tüketilmesi gerektiği konusunda da önemli ipuçları veriyor. Kan grubuna göre beslenme konusu ise belirli kan gruplarının belirli besinleri daha iyi sindirdiği veya sindiremediği fikrine dayanır. Peki, 0 RH kan grubu ne yemeli? Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli? İşte konuya dair tüm bilgiler...

Giriş: 28.06.2024 15:31
  • 1
  • 171
Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli? Kan grubu 0, A, B , AB olanlar bu besinleri tüketin

Sağlık beslenmeye önem veren kişiler, 'Kan gurubuna göre beslenme nedir?' sorusuna yanıt arıyor. Kan grubu beslenmesi, kişinin kan grubuna göre belirli yiyecekleri tüketerek daha sağlıklı bir yaşam sürdürmesini hedefleyen bir beslenme yaklaşımıdır.

  • 2
  • 171
Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli? Kan grubu 0, A, B , AB olanlar bu besinleri tüketin

Beslenme alışkanlıkları bireyler arasında farklılık gösterebilir ve kişinin sağlık durumu, yaşam tarzı ve genel beslenme prensiplerine göre değişebilir. İşte kan grubunuza göre tüketebileceğiniz besinler...

  • 3
  • 171
Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli? Kan grubu 0, A, B , AB olanlar bu besinleri tüketin

BAMYA

A Kan Grubu : Faydalı

B Kan Grubu: Nötr

AB Kan Grubu: Nötr

0 Kan Grubu: Faydalı

  • 4
  • 171
Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli? Kan grubu 0, A, B , AB olanlar bu besinleri tüketin

BEZELYE

A Kan Grubu : Nötr

B Kan Grubu: Nötr

AB Kan Grubu: Nötr

0 Kan Grubu: Nötr

  • 5
  • 171
Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli? Kan grubu 0, A, B , AB olanlar bu besinleri tüketin

BİBER (KIRMIZI)

A Kan Grubu : Zararlı

B Kan Grubu: Faydalı

AB Kan Grubu: Zararlı

0 Kan Grubu: Faydalı