Canan Karatay ısrarla tavsiye etti! Tüketen zımba gibi oluyor! Faydasını duyunca bardak bardak içeceksiniz!

Özellikle kış mevsiminde grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların yaygınlaşması nedeniyle uzmanlar, sağlıklı beslenme ve doğal çözümler konusunda önemli tavsiyelerde bulunuyor. Türkiye'nin önde gelen sağlık uzmanlarından biri olarak bilinen Prof. Dr. Canan Karatay, mikropları öldürücü etkisiyle bilinen bir tarif verdi. Bu çayın ismini duyduğunuzda çok şaşıracaksınız.