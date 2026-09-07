150 yıl yaşamak mümkün mü? Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan ezber bozan sözler

İnsan ömrünün yakın gelecekte 150 yıla kadar uzayabileceğini belirten Bilim insanı Prof. Dr. Oytun Erbaş, "İlaçlarla ilk önce 120 yıl yaşayacağız. Gelecekte hayvanlardan insanlara nakil yapılabilecek. Diyet, nakiller ve bazı ilaçlarla 150 yaşını rahatlıkla buldurabiliriz" dedi. A Haber'de konuşan Prof. Dr. Erbaş, bugün bile bir insanın "az kalori ve çok hareket" formülüyle rahatlıkla 100 yıl yaşayabileceğini aktardı.

İnsanlık tarihi son iki yüzyılda yaşam süresi açısından büyük bir dönüşüm yaşadı. Salgın hastalıklarla mücadeleden antibiyotiklere, aşılardan organ nakillerine kadar birçok gelişme insan ömrünün uzamasında etkili oldu. Türkiye'de doğuştan beklenen yaşam süresi 78,5 yıla yükselirken, bilim dünyasında 120 hatta 150 yıl yaşama ihtimali de tartışılıyor. Bilim İnsanı Prof. Dr. Oytun Erbaş, insanın yaşam süresini etkileyen faktörleri A Haber ekranlarında değerlendirdi. ÖZEL DOSYA | 150 YIL YAŞAMAK İSTER MİYDİNİZ? Orta Çağ'dan günümüze ölüm sebeplerinin köklü bir değişim geçirdiğini belirten Erbaş, doğru yaşam stratejileri ve gelişen tıp sayesinde artık 150 yıl yaşamanın imkansız olmaktan çıktığını söyledi.

"ORTA ÇAĞ'DA EN BÜYÜK ÖLÜM SEBEBİ ENFEKSİYONLARDI" Geçmişte basit hastalıkların kitlesel ölümlere yol açtığını hatırlatan Prof. Dr. Oytun Erbaş, "Basit enfeksiyonlar insanı öldürüyor. Bunlar ne? Kulak enfeksiyonu, sinüzitler, zatürre insanı öldürüyor, böbrek iltihapları öldürüyor. İnsanların Orta Çağ'da en büyük ölüm sebebi enfeksiyonlardı" ifadelerini kullandı.

Altyapı sistemlerinin insan sağlığı üzerindeki hayati etkisine değinen Erbaş, "Lağım sistemi yok, kanalizasyon yok, bütün dışkı sokağa atılıyor. Kanalizasyonun gelişmesiyle bir anda kolera ve ishaller azaldı, o dönemlerin en büyük belası olan veba azaldı. Demek ki burada ikinci faktör sanitasyon dediğimiz hijyen şartlarının artması ve el yıkama alışkanlığının oluşmasıdır" dedi.

MODERN TIP VE İLAÇLARIN HAYAT KURTARAN ETKİSİ Tıbbi gelişmelerin kronik hastalıkları kontrol altına aldığını belirten Erbaş, "Tıbbi gelişmeler sayesinde artık tansiyon bir problem olmaktan çıktı. Toplumun üçte biri hipertansiyon hastasıyken tansiyon ilaçlarının gelişmesi bu sorunu çözdü. Yine şeker hastalığında insülinin bulunması ömrü uzatan devrimsel bir adım oldu" şeklinde konuştu.