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150 yıl yaşamak mümkün mü? Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan ezber bozan sözler

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr - Özel Haber
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İnsan ömrünün yakın gelecekte 150 yıla kadar uzayabileceğini belirten Bilim insanı Prof. Dr. Oytun Erbaş, "İlaçlarla ilk önce 120 yıl yaşayacağız. Gelecekte hayvanlardan insanlara nakil yapılabilecek. Diyet, nakiller ve bazı ilaçlarla 150 yaşını rahatlıkla buldurabiliriz" dedi. A Haber'de konuşan Prof. Dr. Erbaş, bugün bile bir insanın "az kalori ve çok hareket" formülüyle rahatlıkla 100 yıl yaşayabileceğini aktardı.

150 yıl yaşamak mümkün mü? Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan ezber bozan sözler 1

İnsanlık tarihi son iki yüzyılda yaşam süresi açısından büyük bir dönüşüm yaşadı. Salgın hastalıklarla mücadeleden antibiyotiklere, aşılardan organ nakillerine kadar birçok gelişme insan ömrünün uzamasında etkili oldu. Türkiye'de doğuştan beklenen yaşam süresi 78,5 yıla yükselirken, bilim dünyasında 120 hatta 150 yıl yaşama ihtimali de tartışılıyor. Bilim İnsanı Prof. Dr. Oytun Erbaş, insanın yaşam süresini etkileyen faktörleri A Haber ekranlarında değerlendirdi.

ÖZEL DOSYA | 150 YIL YAŞAMAK İSTER MİYDİNİZ?

Orta Çağ'dan günümüze ölüm sebeplerinin köklü bir değişim geçirdiğini belirten Erbaş, doğru yaşam stratejileri ve gelişen tıp sayesinde artık 150 yıl yaşamanın imkansız olmaktan çıktığını söyledi.

150 yıl yaşamak mümkün mü? Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan ezber bozan sözler 2

"ORTA ÇAĞ'DA EN BÜYÜK ÖLÜM SEBEBİ ENFEKSİYONLARDI"

Geçmişte basit hastalıkların kitlesel ölümlere yol açtığını hatırlatan Prof. Dr. Oytun Erbaş, "Basit enfeksiyonlar insanı öldürüyor. Bunlar ne? Kulak enfeksiyonu, sinüzitler, zatürre insanı öldürüyor, böbrek iltihapları öldürüyor. İnsanların Orta Çağ'da en büyük ölüm sebebi enfeksiyonlardı" ifadelerini kullandı.

150 yıl yaşamak mümkün mü? Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan ezber bozan sözler 3

Altyapı sistemlerinin insan sağlığı üzerindeki hayati etkisine değinen Erbaş, "Lağım sistemi yok, kanalizasyon yok, bütün dışkı sokağa atılıyor. Kanalizasyonun gelişmesiyle bir anda kolera ve ishaller azaldı, o dönemlerin en büyük belası olan veba azaldı. Demek ki burada ikinci faktör sanitasyon dediğimiz hijyen şartlarının artması ve el yıkama alışkanlığının oluşmasıdır" dedi.

150 yıl yaşamak mümkün mü? Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan ezber bozan sözler 4

MODERN TIP VE İLAÇLARIN HAYAT KURTARAN ETKİSİ

Tıbbi gelişmelerin kronik hastalıkları kontrol altına aldığını belirten Erbaş, "Tıbbi gelişmeler sayesinde artık tansiyon bir problem olmaktan çıktı. Toplumun üçte biri hipertansiyon hastasıyken tansiyon ilaçlarının gelişmesi bu sorunu çözdü. Yine şeker hastalığında insülinin bulunması ömrü uzatan devrimsel bir adım oldu" şeklinde konuştu.

150 yıl yaşamak mümkün mü? Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan ezber bozan sözler 5

Mide hastalıklarındaki değişime de dikkat çeken Erbaş, "Eskiden mide kanaması ve mide ameliyatları vardı, şimdi bunlar neredeyse bitti. Antasitlerin ve mide ilaçlarının çıkmasıyla insanlar rahatladı. Demek ki ilaçlar insan ömrü için çok büyük bir faktördür" ifadelerini kullandı.

150 yıl yaşamak mümkün mü? Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan ezber bozan sözler 6

HAYVANDAN İNSANA NAKİL VE 150 YAŞ HEDEFİ

Yakın geleceğin tıp teknolojileri hakkında öngörülerde bulunan Oytun Erbaş, "İlaçlarla ilk önce 120 yıl yaşayacağız. Sonra böbrek ve kalp nakilleri artacak. Nakli önleyen en önemli şey kan grubu uyumsuzluğuydu ancak hayvanlarda genetik modifikasyonlarla kan grupları siliniyor. Gelecekte hayvanlardan insanlara nakil yapılabilecek. Diyet, nakiller ve bazı ilaçlarla 150 yaşını rahatlıkla buldurabiliriz" dedi.

150 yıl yaşamak mümkün mü? Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan ezber bozan sözler 7

UZUN YAŞAMIN FORMÜLÜ: AZ KALORİ, ÇOK HAREKET

Yaşam tarzının biyolojik yaşlanma üzerindeki etkilerini sıralayan Erbaş, "Uzun yaşamda en temel şey çok kalorinin hızlı öldürdüğüdür. Kaloriyi kısınca ömür uzuyor. DNA'nın tamir edildiği dönem olan uykuda iyi dinlenmek, sebze ağırlıklı beslenmek ve özellikle soğan, yoğurt, kefir gibi fermente gıdaları tüketmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

150 yıl yaşamak mümkün mü? Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan ezber bozan sözler 8

Fiziksel aktivitenin önemine de değinen Erbaş, "Aktif hayat olmalı. Günde spor da yapabilirsiniz ama merdiven çıkmak ya da cam silmek gibi günlük aktif hareketler spor kadar hatta ondan daha değerlidir. Bugün bir insan çok rahat 100 sene yaşayabilir" ifadelerini kullandı.

150 yıl yaşamak mümkün mü? Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan ezber bozan sözler 9
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