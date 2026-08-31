Kalp krizinin sinsi belirtileri! Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun uyardı: Kulak memesindeki o çizgiye dikkat

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, dünyada en sık ölümlerin kalp ve damar hastalıkları kaynaklı olduğunu hatırlattı. Kalp krizi riskinin yaşa bakmadığını belirten Prof. Dr. Boztosun, "Kulak memesindeki o düz çizgi veya bazı hastalarımızın göz çevresinde oluşan sarı haleler, kolesterol seviyesinin normalin üzerinde olduğunun işaretleridir. Bunları algıladığınızda lütfen tedbir alın" dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, A Haber canlı yayınında kalp sağlığına dair önemli uyarılarda bulundu. KALP KRİZİ RİSKİNE DİKKAT: KULAKTAKİ ÇİZGİ KALP HASTALIĞI BELİRTİSİ Mİ? Kolesterol yüksekliğinden kalp krizinin sinsi belirtilerine kadar pek çok konuda bilgi veren Dr. Boztosun, vücudun verdiği sinyallerin hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

KALP SAĞLIĞI YAŞA BAKMIYOR: KİMLER RİSK ALTINDA? Kalp sağlığının yaşa bakmadığını belirten Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Kolesterol yüksekliği bazı insanlarda yaşa bakmaksızın önemli bir risk faktörüdür. Eğer ailenizde kalp hastalığı varsa, kolesterolünüz yüksekse, tütün kullanımınız yoğunsa ve kilo sorununuz varsa büyük risk altındasınız demektir" ifadelerini kullandı.

Toplumun kalp krizine karşı ancak tanınmış biri kriz geçirdiğinde duyarlı hale geldiğini söyleyen Prof. Dr. Boztosun, dünyadaki en sık ölüm nedeninin kalp ve damar hastalıkları olduğunu hatırlattı.

VÜCUDUNUZUN VERDİĞİ SİNYALLERİ OKUYUN Vücuttaki bazı fiziksel değişimlerin kolesterolün habercisi olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Boztosun, "Kulak memesindeki o düz çizgi (Frank çizgisi) veya bazı hastalarımızın göz çevresinde oluşan sarı haleler, kolesterol seviyesinin normalin üzerinde olduğunun işaretleridir. Bunları algıladığınızda lütfen tedbir alın" dedi.