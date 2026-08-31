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Kalp krizinin sinsi belirtileri! Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun uyardı: Kulak memesindeki o çizgiye dikkat

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
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Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, dünyada en sık ölümlerin kalp ve damar hastalıkları kaynaklı olduğunu hatırlattı. Kalp krizi riskinin yaşa bakmadığını belirten Prof. Dr. Boztosun, "Kulak memesindeki o düz çizgi veya bazı hastalarımızın göz çevresinde oluşan sarı haleler, kolesterol seviyesinin normalin üzerinde olduğunun işaretleridir. Bunları algıladığınızda lütfen tedbir alın" dedi.

Kalp krizinin sinsi belirtileri! Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun uyardı: Kulak memesindeki o çizgiye dikkat 1

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, A Haber canlı yayınında kalp sağlığına dair önemli uyarılarda bulundu.

KALP KRİZİ RİSKİNE DİKKAT: KULAKTAKİ ÇİZGİ KALP HASTALIĞI BELİRTİSİ Mİ?

Kolesterol yüksekliğinden kalp krizinin sinsi belirtilerine kadar pek çok konuda bilgi veren Dr. Boztosun, vücudun verdiği sinyallerin hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

Kalp krizinin sinsi belirtileri! Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun uyardı: Kulak memesindeki o çizgiye dikkat 2

KALP SAĞLIĞI YAŞA BAKMIYOR: KİMLER RİSK ALTINDA?

Kalp sağlığının yaşa bakmadığını belirten Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Kolesterol yüksekliği bazı insanlarda yaşa bakmaksızın önemli bir risk faktörüdür. Eğer ailenizde kalp hastalığı varsa, kolesterolünüz yüksekse, tütün kullanımınız yoğunsa ve kilo sorununuz varsa büyük risk altındasınız demektir" ifadelerini kullandı.

Kalp krizinin sinsi belirtileri! Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun uyardı: Kulak memesindeki o çizgiye dikkat 3

Toplumun kalp krizine karşı ancak tanınmış biri kriz geçirdiğinde duyarlı hale geldiğini söyleyen Prof. Dr. Boztosun, dünyadaki en sık ölüm nedeninin kalp ve damar hastalıkları olduğunu hatırlattı.

Kalp krizinin sinsi belirtileri! Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun uyardı: Kulak memesindeki o çizgiye dikkat 4

VÜCUDUNUZUN VERDİĞİ SİNYALLERİ OKUYUN

Vücuttaki bazı fiziksel değişimlerin kolesterolün habercisi olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Boztosun, "Kulak memesindeki o düz çizgi (Frank çizgisi) veya bazı hastalarımızın göz çevresinde oluşan sarı haleler, kolesterol seviyesinin normalin üzerinde olduğunun işaretleridir. Bunları algıladığınızda lütfen tedbir alın" dedi.

Kalp krizinin sinsi belirtileri! Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun uyardı: Kulak memesindeki o çizgiye dikkat 5

Özellikle pandemi döneminde kulaktan dolma bilgilerle ilaç bırakan hastaların risk altında olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Boztosun, "Stent takılı olan genç bir hastamız, Covid döneminde kolesterolün vücut direncini artırdığı yönündeki yanlış bilgilere inanarak ilaçlarını bırakmış. Göğüs ağrıları tekrar başlayınca yapılan tetkiklerde bypass kararı alındı. Lütfen sağlığımızı hasta olmadan koruyalım ve tahlillerimizi aksatmayalım" şeklinde konuştu.

Kalp krizinin sinsi belirtileri! Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun uyardı: Kulak memesindeki o çizgiye dikkat 6

KALP KRİZİ ANINDA BELİRTİLER NASIL OLUR?

Kalp krizinin nasıl ayırt edilebileceğine dair teknik detayları paylaşan Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Kalp ağrısı parmakla gösterilmez, hasta genellikle elinin tamamını göğsüne getirir. Bu ağrı sol kola, çeneye, sağ kola veya göbek çevresine, hatta sırta doğru yayılabilir. Ağrıyla birlikte bulantı, kusma, soğuk terleme ve bazen şuur kayıpları eşlik eder. Eğer geçmeyen ve şiddeti artan bir ağrınız varsa vakit kaybetmeyin" ifadelerini kullandı.

Kalp krizinin sinsi belirtileri! Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun uyardı: Kulak memesindeki o çizgiye dikkat 7

Kriz anında zaman yönetiminin hayati önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Boztosun, "Böyle bir durumda lütfen uzaktaki hastaneyi hedeflemeyin. En yakın hastane sizin için en uygun hastanedir. İlk müdahale orada yapılsın, gerekirse sonra sevk gerçekleşir. Vakit kaybetmek en büyük düşmanınızdır" dedi.

Kalp krizinin sinsi belirtileri! Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun uyardı: Kulak memesindeki o çizgiye dikkat 8
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