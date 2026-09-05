Hafta içi ve hafta sonu yemek saatleri değişen erkeklerde kalp hastalığı riskiyle ilişki bulundu

104 bin 806 yetişkinin verilerini inceleyen araştırmada, hafta içi ve hafta sonu yemek saatleri arasındaki değişim erkeklerde kalp-damar hastalığı riskiyle bağlantılı bulundu. Her 1 saatlik farkta risk yüzde 14, koroner kalp hastalığında yüzde 21 yükseldi.

Fransa'daki NutriNet-Sante kohortunda 104 bin 806 yetişkinin verileri incelendi. Communications Medicine'da yayımlanan çalışmada, hafta içi ve hafta sonu yemek saatleri arasındaki her 1 saatlik fark erkeklerde kardiyovasküler hastalık riskiyle yüzde 14, koroner kalp hastalığı riskiyle yüzde 21 daha yüksek düzeyde ilişkilendirildi. Kadınlarda anlamlı ilişki saptanmadı.

104 BİN 806 KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ INRAE, Inserm, Sorbonne Paris Nord Üniversitesi, Universite Paris Cite ve CNAM bünyesindeki araştırmacılar, hafta içi ile hafta sonu yemek saatleri arasındaki değişim ile kardiyovasküler hastalık riski arasındaki bağlantıyı araştırdı. Communications Medicine dergisinde 1 Eylül 2026'da yayımlanan çalışma, Fransa'daki NutriNet-Sante kohortundan 104 bin 806 yetişkinin verilerine dayanıyor. Katılımcıların yüzde 79'unu kadınlar oluştururken başlangıçtaki ortalama yaş 42,7 olarak kaydedildi. Veriler 2009-2023 döneminden elde edildi.

"YEMEK JETLAGI" NE ANLAMA GELİYOR? Araştırmada "yemek jetlagı", kişinin hafta içi günlerdeki yemek saatleri ile hafta sonu veya izin günlerindeki yemek saatleri arasındaki zaman farkını ifade ediyor. Bu fark, günün ilk ve son kalorili tüketim zamanları esas alınarak hesaplanan yemek zamanlamasının hafta içi ve hafta sonu arasında ne kadar değiştiğine göre belirlendi. Araştırmacılar bu düzeni "öne alma", "düzeni koruma" ve "geciktirme" olmak üzere üç grupta inceledi. "Öne alma" grubunda hafta sonu yemek zamanları hafta içine göre ortalama yaklaşık 2 saat daha erkene kayarken, "geciktirme" grubunda yemek düzeni hafta sonu ortalama 1 saat 40 dakika daha geç gerçekleşti. Düzeni koruyanlarda ise hafta içi ve hafta sonu yemek zamanları birbirine yakın kaldı.

ERKEKLERDE HER 1 SAATLİK FARK YÜZDE 14 İLE İLİŞKİLİ Çalışmanın sonuçlarına göre erkeklerde yemek jetlagındaki her 1 saatlik artış, kardiyovasküler hastalık riskinin yüzde 14 daha yüksek olmasıyla ilişkilendirildi. Koroner kalp hastalığında ise bu oran yüzde 21 olarak hesaplandı. Araştırmada bu bağlantı yalnızca yemek saatlerinin hafta sonu gecikmesiyle sınırlı kalmadı. Yemek zamanlarının hafta içine göre daha erkene alınması da düzenli yemek saatlerine kıyasla daha yüksek riskle bağlantılı bulundu. Bulgular, yemek saatlerinin hangi yöne kaydığından çok hafta içi ve hafta sonu arasındaki düzen değişikliğinin önem taşıyabileceğine işaret etti.