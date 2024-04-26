26 Nisan 2024, Cuma
Uyguna İkinci el araç satışı yapıyor! Fiyatlar 230 bin TL’den başlıyor! Fiat, Hyundai, Peugeot, Renault, Ford, Citroen, Volkswagen mollerinin fiyatı ne kadar?
Renault Nisan ayı için yenilediği garantili ikinci el araç modellerinin satışına devam ediyor. Her bütçeye uygun fiyat seçenekleri ile araç sahibi olmak isteyenlerin beğenisine sunduğu araçlar firma tarafından tamamen elden geçiriliyor. Fiyatlar ise 230 bin TL'den başlıyor. İşte merak edilen o ikinci el araçlar…
Giriş Tarihi: 26.04.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 09:05
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