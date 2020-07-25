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Haberler Galeri Türkiye'nin Yerli Otomobili dünya devleriyle yarışıyor! İşte yerli otomobil TOGG'un rakipleri

Türkiye'nin Yerli Otomobili dünya devleriyle yarışıyor! İşte yerli otomobil TOGG'un rakipleri

Aralık ayında tanıtılan Türkiye'nin Yerli Otomobili hakkında merak edilenler gün geçtikçe artıyor. Yerli otomobil için açıklanan teknik veriler, dünyanın en önde gelen marka ve modelleri ile rekabet edebilecek seviyede bulunuyor. Toplamda beş model dünya markaları ile rekabet edebilir halde. Peki yerli TOGG otomobillerinin, tasarım ve boyut anlamında karşısında durduğu rakipleri kimler?

Giriş Tarihi: 25.07.2020 15:14 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 15:19
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Türkiye'nin Yerli Otomobili dünya devleriyle yarışıyor! İşte yerli otomobil TOGG'un rakipleri

Türkiye'nin otomobili için açıklanan teknik veriler, dünyanın en önde gelen marka ve modelleri ile rekabet edebilecek seviyede bulunuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye'nin Yerli Otomobili dünya devleriyle yarışıyor! İşte yerli otomobil TOGG'un rakipleri

60 yıllık bekleyişin ardından vatandaşlar, "Türkiye'nin otomobili" C-SUV ve C-Sedan ile yollara çıkmak için sabırsızlıkla bekliyor.

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Türkiye'nin Yerli Otomobili dünya devleriyle yarışıyor! İşte yerli otomobil TOGG'un rakipleri

TOGG yani Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun yaptığı açıklamaları dikkate alırsak 2020 içinde isim tanıtımı, 2021'de fabrika açılışı ve hemen arkasından 2022'de ilk aracın banttan indirme töreni gerçekleşecek.

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Türkiye'nin Yerli Otomobili dünya devleriyle yarışıyor! İşte yerli otomobil TOGG'un rakipleri

Daha sonrasında ki aşamalarda ise gördüğümüz bu iki modele C segmenti hatchback, B segmenti SUV ve yine C segmenti MPV modelleri eşlik edecek.

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Türkiye'nin Yerli Otomobili dünya devleriyle yarışıyor! İşte yerli otomobil TOGG'un rakipleri

Yani kısa zamanda toplamda beş model dünya markaları ile rekabet edebilir hale gelecek.