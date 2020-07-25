ANA SAYFA
Türkiye'nin Yerli Otomobili dünya devleriyle yarışıyor! İşte yerli otomobil TOGG'un rakipleri
Aralık ayında tanıtılan Türkiye'nin Yerli Otomobili hakkında merak edilenler gün geçtikçe artıyor. Yerli otomobil için açıklanan teknik veriler, dünyanın en önde gelen marka ve modelleri ile rekabet edebilecek seviyede bulunuyor. Toplamda beş model dünya markaları ile rekabet edebilir halde. Peki yerli TOGG otomobillerinin, tasarım ve boyut anlamında karşısında durduğu rakipleri kimler?
Giriş Tarihi: 25.07.2020 15:14 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 15:19
- 1
- 48
- 2
- 48
- 3
- 48
- 4
- 48
- 5
- 48