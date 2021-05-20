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Türkiye’nin otomobili TOGG’u 40 günde 500 bin kişi izledi! Çalışmalar havadan görüntülendi

Türkiye'nin Otomobili TOGG'un hızlı yükselişi sürüyor. Gemlik tesislerindeki çalışmaları canlı yayın üzerinden 40 günde 500 binden fazla kişi izledi. Fabrika inşaatının son durumu ise drone ile havadan görüntülendi. Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

İHA
Giriş Tarihi: 20.05.2021 11:25 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 11:53
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Türkiye’nin otomobili TOGG’u 40 günde 500 bin kişi izledi! Çalışmalar havadan görüntülendi

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu, (TOGG) sosyal medya hesabından yayınladığı video ile tesislerin son durumunu paylaştı. TOGG tarafından üretilecek yerli otomobil, üretilmek için gün sayıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’nin otomobili TOGG’u 40 günde 500 bin kişi izledi! Çalışmalar havadan görüntülendi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yükselen tesislerde üretilecek olan akıllı teknolojileri içinde barındıran otomobilin yollara çıkması için geri sayım devam ediyor.

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Türkiye’nin otomobili TOGG’u 40 günde 500 bin kişi izledi! Çalışmalar havadan görüntülendi

TOGG'un youtube kanalından Gemlik tesislerindeki çalışmalar 7 gün 24 saat kesintisiz olarak canlı yayında izlenebiliyor. 40 gün gibi kısa sürede tesislerin yapımı 500 binden fazla kişi tarafından izlendi.

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Türkiye’nin otomobili TOGG’u 40 günde 500 bin kişi izledi! Çalışmalar havadan görüntülendi

'Bir fabrikadan daha fazlası' olarak tanımlanan Gemlik tesislerinde inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Akıllı ve çevreci özellikleriyle dikkat çeken tesislerde çalışmalar hazırlanan videoda anlatıldı.

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Türkiye’nin otomobili TOGG’u 40 günde 500 bin kişi izledi! Çalışmalar havadan görüntülendi

Boya tesisinde temel altı su yalıtım işleri, temel demir ve beton işleri tamamlandı. Çelik kolon imalatı sürüyor. Gövde tesisinde temel altı su yalıtım işleri, temel demir imalatı tamamlandı. Temel beton işlerinin yüzde 95'i, kolon montajlarının yüzde 10'u bitti.