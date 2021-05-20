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Türkiye’nin otomobili TOGG’u 40 günde 500 bin kişi izledi! Çalışmalar havadan görüntülendi
Türkiye'nin Otomobili TOGG'un hızlı yükselişi sürüyor. Gemlik tesislerindeki çalışmaları canlı yayın üzerinden 40 günde 500 binden fazla kişi izledi. Fabrika inşaatının son durumu ise drone ile havadan görüntülendi. Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.