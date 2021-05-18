Son dakika | Türkiye'nin gurur projesi yerli otomobil TOGG için yol haritası hazır

TOGG başta olmak üzere elektrikli araçların gelişimi için kritik öneme sahip şarj altyapısını inşa etmek üzere kapsamlı bir yol haritası hazırladıklarını aktaran Varank, "Şarj ekosistemini kısa zamanda olgunlaştırmak amacıyla teknik standartlar, mevzuat düzenlemeleri ve yatırım destekleri gibi önemli başlıklarda atılacak adımları belirlemiş durumdayız. TSE tarafından yayınlanan bu standart da bu çalışmaların zeminini ve ilk adımını teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.