HaberlerGaleriYerli otomobil taksitle alınabilir mi, şartları neler? TOGG kredisi var mı, çıkacak mı? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank... TOGG kredisi veren bankalar!
Yerli otomobil taksitle alınabilir mi, şartları neler? TOGG kredisi var mı, çıkacak mı? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank... TOGG kredisi veren bankalar!
TOGG kredisi var mı, nasıl alınır sorusunun cevabı merak konusu oldu. Vatandaşlar ön sipariş sürecini yakından takip ederek taksitle alım imkanını araştırıyor. TOGG'un Bursa Gemlik'teki üretim üssünde 29 Ekim'de seri üretime başlamasının ve fiyat belirleme sürecinin ardından kamu bankalarının devreye girecek. Peki TOGG taksitle alınabiliyor mu? TOGG kredisi var mı, nasıl alınır? İşte şartlar.