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Sıfır otomobil fiyatları en ucuz | En ucuz sıfır araba fiyatları 2020

Sıfır otomobil fiyatları en ucuz | En ucuz sıfır araba fiyatları 2020... Dünyanın en büyük otomobil firmaları pandemi süreci ile birlikte artan araba taleplerine yetişmek için gece gündüz mesai harcıyor. Türkiye otomobil piyasasında artık 100 bin TL'nin altında araç bulmak imkansız. İşte marka marka model model alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller...

Giriş Tarihi: 03.08.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020 10:47
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Sıfır otomobil fiyatları en ucuz | En ucuz sıfır araba fiyatları 2020

Otomotiv markaları her ay olduğu gibi bu ay da fiyatlarda artış yaptı. Bazı firmalar henüz yeni fiyatları belirleyememişken ortalama olarak 7 bin lira civarında zamlar gözden kaçmadı.

İşte fiyatlarına zam yapan markalar ve en ucuz otomobiller

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Sıfır otomobil fiyatları en ucuz | En ucuz sıfır araba fiyatları 2020

VOLKSWAGEN POLO 147.700 LİRA

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Sıfır otomobil fiyatları en ucuz | En ucuz sıfır araba fiyatları 2020

TOYOTA COROLLA 161.800 LİRA

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Sıfır otomobil fiyatları en ucuz | En ucuz sıfır araba fiyatları 2020

FİAT PANDA 103.900 LİRA

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Sıfır otomobil fiyatları en ucuz | En ucuz sıfır araba fiyatları 2020

RENAULT SYMBOL 115.250 LİRA