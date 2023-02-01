HaberlerGaleriÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR 2023 | Fiat Egea Cross 391.900,00 TL'den 244.937,50 TL'ye indi! İşte, Fiat, Toyota, Renault SUV modeller ÖTV indirimi listesi...
ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR 2023 | Fiat Egea Cross 391.900,00 TL'den 244.937,50 TL'ye indi! İşte, Fiat, Toyota, Renault SUV modeller ÖTV indirimi listesi...
Engelli vatandaşların araç alımlarında beklediği düzenleme hayata geçirildi. Sıfır engelli araç fiyatları yeni yıl itibarıyla güncellenmiş oldu. 2023 ÖTV muafiyetinden yararlanarak otomobil almak isteyen birçok kişi SUV modelleri tercih ediyor.İndiriminden yararlanmak isteyen engelli kişilerin yüzde olarak belli bir oranda engel derecesine sahip olması gerekiyor. SUV engelli araç 2023 listesi Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Kia, Toyota, Honda gibi markalarına ait farklı paketlerdeki otomobillerden oluşuyor. İşte, 2023 engelli araç fiyatları...
Giriş Tarihi: 01.02.2023 14:16Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 14:28