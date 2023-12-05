05 Aralık 2023, Salı
Klasik araçları hurdadan aldı paha biçilmez hale getirdi 🚗 Otomobillerin son halleri görenleri şaşırttı
Hurda halinde bulduğu otomobilleri satın alarak baştan aşağı yenileyen bir kişi, 30'u aşkın araçtan oluşan koleksiyona sahip oldu. Desoto Diplomat (1951), Chevrolet Suburban (1957), Chevrolet İmpala (1965 ve 1966), Chevrolet Belair (1959) gibi klasik otomobillerin sahibi hurdadan aldığı araçları paha biçilemez hale getirdi.
Giriş Tarihi: 05.12.2023 10:18
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