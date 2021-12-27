Kış aylarında vatandaşların korkulu rüyası! Donan araç nasıl çalıştırılır? İşte soğukta araç çalıştırmanın püf noktaları...

Doğu Anadolu'da etkili olan Sibirya soğuklarından araçlar da nasibini alıyor. Öyle ki araçların motorları, eksi otuz dereceye varan hava şartlarında buz tutuyor. Peki donan araç nasıl çalışıtırılmalı? Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.