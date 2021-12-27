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Kış aylarında vatandaşların korkulu rüyası! Donan araç nasıl çalıştırılır? İşte soğukta araç çalıştırmanın püf noktaları...

Doğu Anadolu'da etkili olan Sibirya soğuklarından araçlar da nasibini alıyor. Öyle ki araçların motorları, eksi otuz dereceye varan hava şartlarında buz tutuyor. Peki donan araç nasıl çalışıtırılmalı? Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 27.12.2021 13:57 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 14:19
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Kış aylarında vatandaşların korkulu rüyası! Donan araç nasıl çalıştırılır? İşte soğukta araç çalıştırmanın püf noktaları...

Buz tutan camlar, donan motorlar... Soğuk havalarda vatandaşın korkulu rüyası haline geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kış aylarında vatandaşların korkulu rüyası! Donan araç nasıl çalıştırılır? İşte soğukta araç çalıştırmanın püf noktaları...

Peki sürücüler donma riskine karşı hangi önlemleri almalı?

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Kış aylarında vatandaşların korkulu rüyası! Donan araç nasıl çalıştırılır? İşte soğukta araç çalıştırmanın püf noktaları...

Otopark imkanı olmayan vatandaşların dondurucu soğuklarda en büyük sorunu ise aracın deposunda bulunan yakıtın donması.

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Kış aylarında vatandaşların korkulu rüyası! Donan araç nasıl çalıştırılır? İşte soğukta araç çalıştırmanın püf noktaları...

Uzmanlar donmaması için yüksek dereceli antifriz ve gaz yağı kullanımını öneriyor.

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Kış aylarında vatandaşların korkulu rüyası! Donan araç nasıl çalıştırılır? İşte soğukta araç çalıştırmanın püf noktaları...

Bunun içerisinde su olmamalı kış aylarında. Donar bütün hortumları patlatır araç. Zamanında bakımlarının yaptırılması gerekiyor.