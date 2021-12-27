27 Aralık 2021, Pazartesi
40 yıllık Mercedes'i hurdalıktan alıp yeniledi! Resmen fabrika ayarlarına geri döndü
Çürümeye terk edilen 40 yıllık Mercedes marka arabayı hurdalıktan alıp elden geçiren bir kişi görenleri şaşkına çevirdi. YouTube'da Restoration T - D adlı kanalında ilginç projelere imza atan kişi bu sefer gözünü Mercedes marka arabaya dikti. Yaptığı değişim ile arabayı resmen fabrika ayarlarına döndürdü.
Giriş Tarihi: 27.12.2021 11:04 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 11:04
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