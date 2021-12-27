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40 yıllık Mercedes'i hurdalıktan alıp yeniledi! Resmen fabrika ayarlarına geri döndü

Çürümeye terk edilen 40 yıllık Mercedes marka arabayı hurdalıktan alıp elden geçiren bir kişi görenleri şaşkına çevirdi. YouTube'da Restoration T - D adlı kanalında ilginç projelere imza atan kişi bu sefer gözünü Mercedes marka arabaya dikti. Yaptığı değişim ile arabayı resmen fabrika ayarlarına döndürdü.

Giriş Tarihi: 27.12.2021 11:04 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 11:04
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40 yıllık Mercedes’i hurdalıktan alıp yeniledi! Resmen fabrika ayarlarına geri döndü

Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da Restoration T - D adlı kanalında çektiği restore videolarıyla takipçilerinin keyifli vakit geçirmesini sağlayan bir kişi son yaptığı işle adından söz ettirmeyi başardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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40 yıllık Mercedes’i hurdalıktan alıp yeniledi! Resmen fabrika ayarlarına geri döndü

Çürümeye terk edilen 40 yıllık Mercedes'i gözüne kestiren Youtuber arabayı satın alarak kendi garajına çektirdi.

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40 yıllık Mercedes’i hurdalıktan alıp yeniledi! Resmen fabrika ayarlarına geri döndü

Tüm parçaları elden geçiren bu kişi 40 yıllık Mercedes'i resmen fabrikadan çıktığı zamana geri döndürdü.

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40 yıllık Mercedes’i hurdalıktan alıp yeniledi! Resmen fabrika ayarlarına geri döndü

Sonunda görenleri şaşırtan yeniliği kameraya aldı. İşte o anlar

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40 yıllık Mercedes’i hurdalıktan alıp yeniledi! Resmen fabrika ayarlarına geri döndü