27 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yerli otomobil TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisinde çalışmalar sürüyor! TOGG ne zaman yollarda olacak? Fabrikadan drone görüntüleri geldi

Yerli otomobil TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisinde çalışmalar sürüyor! TOGG ne zaman yollarda olacak? Fabrikadan drone görüntüleri geldi

Son dakika haberine göre: Yerli otomobil Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. TOGG fabrikası Bursa'nın Gemlik ilçesinde. Üretim tesisindeki inşaat çalışmaları hızla devam ederken, tesisinin havadan drone görüntüleri geldi. TOGG ne zaman yollarda olacak?

Giriş Tarihi: 27.12.2021 13:58 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 14:16
  • 1
  • 55
Yerli otomobil TOGG’un Gemlik’teki üretim tesisinde çalışmalar sürüyor! TOGG ne zaman yollarda olacak? Fabrikadan drone görüntüleri geldi

TOGG'dan yeni haber ve görüntüler var! Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) Bursa'nın Gemlik ilçesindeki üretim tesisinin inşaat çalışmaları hızla sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 55
Yerli otomobil TOGG’un Gemlik’teki üretim tesisinde çalışmalar sürüyor! TOGG ne zaman yollarda olacak? Fabrikadan drone görüntüleri geldi

2 YILLIK SÜREÇ GERİDE KALDI

Ön gösterim araçlarının Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasının ardından 2 yıllık süreç geride kaldı.

  • 3
  • 55
Yerli otomobil TOGG’un Gemlik’teki üretim tesisinde çalışmalar sürüyor! TOGG ne zaman yollarda olacak? Fabrikadan drone görüntüleri geldi

'TOGG' markalı otomobillerin üretileceği Gemlik'teki tesis, havadan drone ile görüntülendi.

  • 4
  • 55
Yerli otomobil TOGG’un Gemlik’teki üretim tesisinde çalışmalar sürüyor! TOGG ne zaman yollarda olacak? Fabrikadan drone görüntüleri geldi

BİNALARIN İYİCE BELİRGİNLEŞTİĞİ GÖRÜLÜYOR

Kayıtlarda, tesisin binalarının iyice belirginleştiği görülüyor.

  • 5
  • 55
Yerli otomobil TOGG’un Gemlik’teki üretim tesisinde çalışmalar sürüyor! TOGG ne zaman yollarda olacak? Fabrikadan drone görüntüleri geldi

İşte o görüntüler objektiflere böyle yansıdı.