Yerli otomobil TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisinde çalışmalar sürüyor! TOGG ne zaman yollarda olacak? Fabrikadan drone görüntüleri geldi

Son dakika haberine göre: Yerli otomobil Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. TOGG fabrikası Bursa'nın Gemlik ilçesinde. Üretim tesisindeki inşaat çalışmaları hızla devam ederken, tesisinin havadan drone görüntüleri geldi. TOGG ne zaman yollarda olacak?

Giriş Tarihi: 27.12.2021 13:58 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 14:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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