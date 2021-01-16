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Haberler Galeri En ucuz sıfır araba fiyatları 2021 | 0 faizli araba kampanyaları | Sıfır otomobilde fiyatlar değişti! İşte en uygun araçlar

En ucuz sıfır araba fiyatları 2021 | 0 faizli araba kampanyaları | Sıfır otomobilde fiyatlar değişti! İşte en uygun araçlar

En ucuz sıfır araba fiyatları 2021 | 0 faizli araba kampanyaları | Sıfır otomobilde fiyatlar değişti! İşte en uygun araçlar... 2020 yılına damga vuran sıfır otomobil fiyatları, vatandaşları ikinci el araç alımına yönlendirmişti. Yılın sonuna doğru birçok firma arka arkaya otomobil kampanyalarını devreye sokarak 0 araç satışlarını hızlandırmıştı. Otomotiv devleri 2021 yılında da aynı kampanyaları devam ettiriyor. Sıfır araç alımında sürücülerine büyük kolaylık sağlayan bu kampanyalar, her bütçeye uygun şekilde devreye alındı. İşte BMW, Citroen, Fiat, Audi, Volkswagen, Mitsubishi, Opel, Honda, Toyota, Mercedes, Jeep, Kia, Land Rover, Pegeout, Renault, Ssangyong, Seat, Nissan, Hyundai, Skoda, Volvo sıfır araç fiyatları..

Giriş Tarihi: 16.01.2021 09:07
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En ucuz sıfır araba fiyatları 2021 | 0 faizli araba kampanyaları | Sıfır otomobilde fiyatlar değişti! İşte en uygun araçlar

Koronavirüs salgını otomobil pazarındaki etkisini sürdürmeye devam ediyor. Otomotiv firmalarının piyasaya sunduğu kısıtlı imkanlar, fiyatları oldukça yukarı çekmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En ucuz sıfır araba fiyatları 2021 | 0 faizli araba kampanyaları | Sıfır otomobilde fiyatlar değişti! İşte en uygun araçlar
İkinci el otomobillerin fiyatlarının pandemi sürecinde fiyatını ikiye katlayarak artmasından şikayet eden vatandaşlar, sıfır km araçlara yönelmek zorunda kalmıştı.
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En ucuz sıfır araba fiyatları 2021 | 0 faizli araba kampanyaları | Sıfır otomobilde fiyatlar değişti! İşte en uygun araçlar
Ocak ayı ile birlikte bazı bankaların uygun taşıt kampanya desteğini geri çekmesiyle birlikte sıfır araba almak için bekleyen vatandaşlar, 2021 ocak en uygun sıfır araba listesini araştırma yapmaya başladı.
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En ucuz sıfır araba fiyatları 2021 | 0 faizli araba kampanyaları | Sıfır otomobilde fiyatlar değişti! İşte en uygun araçlar

İŞTE GÜNCELLEME ÖNCESİ VE SONRASI 2021 SIFIR ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI..

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En ucuz sıfır araba fiyatları 2021 | 0 faizli araba kampanyaları | Sıfır otomobilde fiyatlar değişti! İşte en uygun araçlar
Aralık 2020 Citroen C-Elysee Fiyatı: 192 bin 500 lira