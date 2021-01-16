En ucuz sıfır araba fiyatları 2021 | 0 faizli araba kampanyaları | Sıfır otomobilde fiyatlar değişti! İşte en uygun araçlar

En ucuz sıfır araba fiyatları 2021 | 0 faizli araba kampanyaları | Sıfır otomobilde fiyatlar değişti! İşte en uygun araçlar... 2020 yılına damga vuran sıfır otomobil fiyatları, vatandaşları ikinci el araç alımına yönlendirmişti. Yılın sonuna doğru birçok firma arka arkaya otomobil kampanyalarını devreye sokarak 0 araç satışlarını hızlandırmıştı. Otomotiv devleri 2021 yılında da aynı kampanyaları devam ettiriyor. Sıfır araç alımında sürücülerine büyük kolaylık sağlayan bu kampanyalar, her bütçeye uygun şekilde devreye alındı. İşte BMW, Citroen, Fiat, Audi, Volkswagen, Mitsubishi, Opel, Honda, Toyota, Mercedes, Jeep, Kia, Land Rover, Pegeout, Renault, Ssangyong, Seat, Nissan, Hyundai, Skoda, Volvo sıfır araç fiyatları..

Giriş Tarihi: 16.01.2021 09:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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