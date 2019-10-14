Hurdalıktan aldığı araç için servet ödüyorlar!

Hurdalığa giderek zevkine göre bir araç arayan klasik araç tutkunu, 1969 model Camaro'yu gözüne kestirdi. Aldığı 1969 Camaro'yu öyle bir hale getirdi ki, hurdalık günleri çabuk unutuldu. Otomobilin yeni sahibi aracın son halini gösterdiğinde kimse hurdalıktan alınan araca benzetemedi. 1969 model Camaro'nun yeni hali adeta bir servet değerinde oldu. İşte hurdalıktan sanat eserliğine adım atan 1969 model Camaro'nun serüveni.