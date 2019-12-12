BİZE ULAŞIN
Ferrari detayı dikkat çekiyor… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil özellikleri neler?
Türkiye'nin yerli otomobil macerasında dev bir adım atılıyor. Prototipi hazırlanan yerli ve milli elektrikli otomobilin test sürüşü Başkan Erdoğan tarafından yapılacak. Türkiye ve dünya otomobil piyasasında merakla beklenen yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil özellikleri neler? Yerli elektrikli otomobilde Ferrari detayı dikkat çekiyor. Otomobilde navigasyon cihazı yerine artırılmış gerçeklik ile görüntüleme teknolojisi kullanılacak. İşte, yerli otomobil hakkında merak edilenler!
Giriş Tarihi: 12.12.2019 22:49 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 22:51
- 1
- 16
Ferrari detayı dikkat çekiyor… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil özellikleri neler?
- 2
- 16
Ferrari detayı dikkat çekiyor… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil özellikleri neler?
- 3
- 16
Ferrari detayı dikkat çekiyor… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil özellikleri neler?
- 4
- 16
Ferrari detayı dikkat çekiyor… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil özellikleri neler?
- 5
- 16
Ferrari detayı dikkat çekiyor… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil özellikleri neler?