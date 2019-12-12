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Ferrari detayı dikkat çekiyor… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil özellikleri neler?

Türkiye'nin yerli otomobil macerasında dev bir adım atılıyor. Prototipi hazırlanan yerli ve milli elektrikli otomobilin test sürüşü Başkan Erdoğan tarafından yapılacak. Türkiye ve dünya otomobil piyasasında merakla beklenen yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil özellikleri neler? Yerli elektrikli otomobilde Ferrari detayı dikkat çekiyor. Otomobilde navigasyon cihazı yerine artırılmış gerçeklik ile görüntüleme teknolojisi kullanılacak. İşte, yerli otomobil hakkında merak edilenler!

Giriş Tarihi: 12.12.2019 22:49 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 22:51
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Ferrari detayı dikkat çekiyor… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil özellikleri neler?
Ferrari detayı dikkat çekiyor… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil özellikleri neler?

Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil özellikleri nelerdir? Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olacak yerli elektrikli otomobil görücüye çıkıyor. Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde test sürüşü yapacağı yerli otomobilde sona gelindi. SUV olarak piyasaya çıkacak ilk modelin tasarımını dünyaca ünlü İtalyan şirket Pininfarina yaptı. Hem Türkiye'de hem de dünyada sektörün merakla beklediği tanıtım için sayılı günler kaldı.

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Ferrari detayı dikkat çekiyor… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil özellikleri neler?
Ferrari detayı dikkat çekiyor… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil özellikleri neler?

Aracın ön gösterimi önümüzdeki günlerde Gebze Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın test sürüşü yapacağı tanıtım toplantısının 14 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirileceği konuşuluyor.

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Ferrari detayı dikkat çekiyor… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil özellikleri neler?
Ferrari detayı dikkat çekiyor… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil özellikleri neler?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, proje ile ilgili hemen hemen her açıklamasında alanında dünyanın en iyileri ile çalışmayı tercih ettiklerini vurguluyordu. TOGG, tasarım konusunda da dünyanın en iyilerinden birini seçme kararı aldı. İtalyan Pininfarina, dünyanın en ünlü ve en büyük otomotiv tasarım şirketlerinden biri. 1930'da kurulan şirket esas olarak ününü Ferrari ve Lamborghini tasarımları ile kazansa da Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Cadillac, Volvo ve Peugeot gibi çok sayıda markaya tasarımlar yapıyor.

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Ferrari detayı dikkat çekiyor… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil özellikleri neler?
Ferrari detayı dikkat çekiyor… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil özellikleri neler?

Bilindiği gibi kendi yerli otomobilinin hazırlıklarını yapan Vietnam'ın da tasarımda tercihi Pininfarina olmuştu. Geçen yıl yapılan anlaşmaya göre, Vietnamlı otomotiv üreticisi VinFast, biri sedan biri de SUV olmak üzere iki yeni araç geliştirmek üzere Pininfarina ile sözleşme imzaladı. Öte yandan Pininfarina, elektrikli otomobil pazarına da giriş yaparak, kendisine ait ilk otomobili olan elektrikli hiper Battista'yı martta Cenevre'de tanıtmıştı.

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Ferrari detayı dikkat çekiyor… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil özellikleri neler?
Ferrari detayı dikkat çekiyor… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil özellikleri neler?

Geçtiğimiz günlerde proje ile ilgili önemli bir bilgi daha ilk kez gündeme taşınmış, Türkiye'nin Otomobili'nde navigasyon cihazı yerine artırılmış gerçeklik ile görüntüleme teknolojisinin kullanılacağını duyurulmuştu.