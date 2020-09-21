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Haberler Galeri İşte 100 bin liranın altındaki ikinci el araçlar

İşte 100 bin liranın altındaki ikinci el araçlar

En ucuz cipler ikinci el | İşte ikinci el cip fiyatları... Pandemi döneminde artan otomobil talebiyle birlikte, ikinci el araç piyasası da oldukça yükseldi. Otomobil almak isteyen vatandaşlar, SUV modellerini daha çok tercih etti. İşte 100 bin liranın altında satılan marka marka model model o araçlar...

Giriş Tarihi: 21.09.2020 09:03 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 09:09
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En ucuz cipler ikinci el | İkinci el cip fiyatları | İşte 100 bin liranın altındaki ikinci el araçlar
En ucuz cipler ikinci el | İkinci el cip fiyatları | İşte 100 bin liranın altındaki ikinci el araçlar

İkinci el otomobil piyasasında fiyat artışları devam ediyor. Hürriyet'in haberine göre; Fiyat artışlarına rağmen bazı ikinci el cip modellerinde fiyatlar düşük kaldı.İşte 100 bin TL'nin altında cip kullanmak isteyenler için derlenen bazı araçlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En ucuz cipler ikinci el | İkinci el cip fiyatları | İşte 100 bin liranın altındaki ikinci el araçlar
En ucuz cipler ikinci el | İkinci el cip fiyatları | İşte 100 bin liranın altındaki ikinci el araçlar

Nissan Qashqai 2009 model 80 bin lira

Nissan Juke 2011 model 97 bin lira

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En ucuz cipler ikinci el | İkinci el cip fiyatları | İşte 100 bin liranın altındaki ikinci el araçlar
En ucuz cipler ikinci el | İkinci el cip fiyatları | İşte 100 bin liranın altındaki ikinci el araçlar
Chevrolet Captiva 2007 model 94.250 lira
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En ucuz cipler ikinci el | İkinci el cip fiyatları | İşte 100 bin liranın altındaki ikinci el araçlar
En ucuz cipler ikinci el | İkinci el cip fiyatları | İşte 100 bin liranın altındaki ikinci el araçlar
Dacia Duster 2004 model 87 bin lira
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En ucuz cipler ikinci el | İkinci el cip fiyatları | İşte 100 bin liranın altındaki ikinci el araçlar
En ucuz cipler ikinci el | İkinci el cip fiyatları | İşte 100 bin liranın altındaki ikinci el araçlar

KIA Sportage 2007 model 80 bin lira

KIA Sorento 2008 model 81.750 lira