İşte 100 bin liranın altındaki ikinci el araçlar

En ucuz cipler ikinci el | İşte ikinci el cip fiyatları... Pandemi döneminde artan otomobil talebiyle birlikte, ikinci el araç piyasası da oldukça yükseldi. Otomobil almak isteyen vatandaşlar, SUV modellerini daha çok tercih etti. İşte 100 bin liranın altında satılan marka marka model model o araçlar...

Giriş Tarihi: 21.09.2020 09:03 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 09:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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