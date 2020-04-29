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Dünya devleri birbirleriyle yarışıyor! İşte en iddialı elektrikli pickup modelleri

Son yıllarda büyük bir ivme yakalayan elektrikli otomotiv teknoloji verdiği güçle büyük araç modellerinin de önünü iyice açmış oldu. Elektrikle adeta sınıf atlayan bir segment var ki son yıllarda arka arkaya yeni modeller tanıtılıyor. Elon Musk'ın tanıtımını yaptığı Tesla'nın Cybertuck modeliyle hızlandırdığı elektrikli Pickup modelleri son yıllarda kazandığı birçok isimle dünyanın dikkatini çekti. İşte son dönemin en iddialı elektrikli pickup modelleri...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 12:33 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 12:37
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Dünya devleri birbirleriyle yarışıyor! İşte en iddialı elektrikli pickup modelleri

Son yıllarda büyük bir ivme yakalayan elektrikli otomotiv teknoloji büyük araç modellerinin de önünü açmış oldu.

Elektrik teknolojisinin iyice önünün açılmasıyla en büyük devrim pickup sınıfında yaşandı diyebiliriz.

İşte son dönemin en iddialı elektrikli pickup modelleri...

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Dünya devleri birbirleriyle yarışıyor! İşte en iddialı elektrikli pickup modelleri

TESLA

Elektrikli otomobil denilince ilk akla gelen firma olan Tesla pickup sınıfında da adından en çok söz ettiren model tabiki Tesla'nun Cybertruck modeli.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk daha önce üretme sözü verdiği elektrikli pickup modelinin ilk tanıtımını geçtiğimiz yıl sonu yaptı. Fütüristik tasarıma sahip olan Cybertruck zırhlı bir araca benziyor.

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Dünya devleri birbirleriyle yarışıyor! İşte en iddialı elektrikli pickup modelleri

Elon Musk aracın seri üretimi için 2021 yılının sonlarını işaret etti. 40 bin dolar başlangıç fiyatına sahip olacak araç üç farklı versiyonla piyasaya sunulacak.

40 bin dolarlık tek motorlu başlangıç paketi 400 km'lik menzile sahip.

İki motorlu ve dört çeker sistemiyle 500 km'ye yakın menzil sunan ikinci paket 50 bin dolarlık fiyat etiketiyle alınabilecek.

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Dünya devleri birbirleriyle yarışıyor! İşte en iddialı elektrikli pickup modelleri

Maksimum 800 kilometre menzilli 3 motorlu ve dört çekerli versiyonun ise fiyatının 70 bin dolar olacağı belirtildi. Bu versiyonun 0'dan 100 km'ye hızlanması ise sadece 2.9 saniye.

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Dünya devleri birbirleriyle yarışıyor! İşte en iddialı elektrikli pickup modelleri

Tesla bütün pickup modellerine otonom sürüş paketini de isteğe bağlı olarak ekleyecek. Otonom sürüş isteyenler 7 bin dolar daha ödemek zorunda kalacak.