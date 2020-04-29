Dünya devleri birbirleriyle yarışıyor! İşte en iddialı elektrikli pickup modelleri

Son yıllarda büyük bir ivme yakalayan elektrikli otomotiv teknoloji verdiği güçle büyük araç modellerinin de önünü iyice açmış oldu. Elektrikle adeta sınıf atlayan bir segment var ki son yıllarda arka arkaya yeni modeller tanıtılıyor. Elon Musk'ın tanıtımını yaptığı Tesla'nın Cybertuck modeliyle hızlandırdığı elektrikli Pickup modelleri son yıllarda kazandığı birçok isimle dünyanın dikkatini çekti. İşte son dönemin en iddialı elektrikli pickup modelleri...