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Araç muayene randevusu ücretli mi oldu? TÜVTÜRK'ten çok önemli açıklama!

Türkiye'de tüm otomobillerin muayene zorunluluğu var. Ticari araçlarda her yıl muayene zorunluluğu bulunurken, hususi araçlarda ise 2 yılda bir muayene gerekiyor. Muayenesi eksik araçlar trafik polisi tarafından tutulan tutanak ile önce uyarılıyor sonra ise trafikten men edilmeye kadar cezalar uygulanıyor. Türkiye'de muayene için tek yetkili kurum ise TÜVTÜRK. TÜVTÜRK'ün birçok ilçede istasyonu var. İnternet üzerinden veya telefon ile alınan randevular ile muayene başvurusu yapılıyor. Ancak son zamanlarda bazı vatandaşlardan TÜVTÜRK'ün randevu için ücret aldığına dair şikayetler sosyal medyada yer almaya başladı. TÜVTÜRK konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki, araç muayene randevusu ücretli mi oldu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.02.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 11:57
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Araç muayene randevusu ücretli mi oldu? TÜVTÜRK'ten çok önemli açıklama!

TÜVTÜRK, son günlerde yanıltıcı internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla, ücretsiz olarak sunulan randevu hizmeti için ücret talep eden kişilere karşı vatandaşları uyardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın denetiminde periyodik araç muayene hizmeti vermeye yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK'ten edinilen bilgilere göre, Türkiye genelindeki araç sahiplerinin, araç muayene hizmeti ile ilgili dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunuyor.

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Araç muayene randevusu ücretli mi oldu? TÜVTÜRK'ten çok önemli açıklama!

Buna göre, bir kişi bir ay içerisinde ruhsat sahibi olmadığı sadece bir şahıs bir de şirket aracı getirebilirken, daha fazla araç için vekaletname isteniyor. Ruhsat sahibi araç getirilmesi ile ilgili ise herhangi bir sınırlandırma bulunmuyor.

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Araç muayene randevusu ücretli mi oldu? TÜVTÜRK'ten çok önemli açıklama!

ARACA AİT BORÇ, MUAYENEYE ENGEL
Muayene hizmeti öncesi MTV borcu, trafik para cezası, OGS/HGS geçiş ücreti cezası ve trafik sigortası sorgulamaları yapılması gerekiyor. Sorgulama sonucu borç olması durumunda muayene işlemleri yapılmıyor. Geçerli bir "Egzoz Emisyon Ölçümü"nüz olmazsa araç muayenede "ağır kusurlu" olarak değerlendiriliyor.

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Araç muayene randevusu ücretli mi oldu? TÜVTÜRK'ten çok önemli açıklama!

Araçta cam filmi olmasının aracın muayeneden geçmesine engel olup olmadığı da sürücülerin merak ettikleri konulardan biri olarak öne çıkıyor. Periyodik muayenelerde cam filmi "hafif kusur" olarak değerlendirilirken, hafif kusurlu araçlar başka bir ağır kusuru bulunmadığı sürece muayeneden geçiyor. Ancak hafif kusurların da daha sonra giderilmesi bekleniyor.

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Araç muayene randevusu ücretli mi oldu? TÜVTÜRK'ten çok önemli açıklama!

TŞOF'UN BASTIĞI PLAKALAR STANDART PLAKA OLARAK KABUL EDİLİYOR
Verilen bilgilere göre, plaka konusunda ise yasalar gereği Türkiye'de araç plakası basımında tek yetkili kurum, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun (TŞOF) bu yetki ile bastığı plakalar standart plaka olarak kabul ediliyor.