Araç muayene randevusu ücretli mi oldu? TÜVTÜRK'ten çok önemli açıklama!

Türkiye'de tüm otomobillerin muayene zorunluluğu var. Ticari araçlarda her yıl muayene zorunluluğu bulunurken, hususi araçlarda ise 2 yılda bir muayene gerekiyor. Muayenesi eksik araçlar trafik polisi tarafından tutulan tutanak ile önce uyarılıyor sonra ise trafikten men edilmeye kadar cezalar uygulanıyor. Türkiye'de muayene için tek yetkili kurum ise TÜVTÜRK. TÜVTÜRK'ün birçok ilçede istasyonu var. İnternet üzerinden veya telefon ile alınan randevular ile muayene başvurusu yapılıyor. Ancak son zamanlarda bazı vatandaşlardan TÜVTÜRK'ün randevu için ücret aldığına dair şikayetler sosyal medyada yer almaya başladı. TÜVTÜRK konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki, araç muayene randevusu ücretli mi oldu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.02.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 11:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





