1969 model Ford Mustang'in inanılmaz değişimi! Teklif üstüne teklif yağıyor...

Kullanılamaz bir halde olan 1969 model Ford Mustang'i alan bir kişi herkesi adeta kendisine hayran bıraktı. Çöp yığını gibi gözüken arabayı alan kişi arabayı ustaca modifiye ettirerek hayalindeki hedefe ulaşmayı başardı. Ford Mustang'in çöp yığınından son model arabaya dönüşmesi kare kare görüntülendi. İşte Ford Mustang'in son hali.