21 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

1969 model Ford Mustang'in inanılmaz değişimi! Teklif üstüne teklif yağıyor...

Kullanılamaz bir halde olan 1969 model Ford Mustang'i alan bir kişi herkesi adeta kendisine hayran bıraktı. Çöp yığını gibi gözüken arabayı alan kişi arabayı ustaca modifiye ettirerek hayalindeki hedefe ulaşmayı başardı. Ford Mustang'in çöp yığınından son model arabaya dönüşmesi kare kare görüntülendi. İşte Ford Mustang'in son hali.

Giriş Tarihi: 21.10.2019 06:39 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 06:40
  • 1
  • 130
1969 model Ford Mustang'in inanılmaz değişimi! Teklif üstüne teklif yağıyor...

Hurda haldeki Porsche 912, restore edildikten sonra oldukça güzel bir hale dönüştü.

  • 2
  • 130
1969 model Ford Mustang'in inanılmaz değişimi! Teklif üstüne teklif yağıyor...

İşte 1965/66 model Porsche 912'nin geçrdiği işlemler ve son hali...

  • 3
  • 130
1969 model Ford Mustang'in inanılmaz değişimi! Teklif üstüne teklif yağıyor...
  • 4
  • 130
1969 model Ford Mustang'in inanılmaz değişimi! Teklif üstüne teklif yağıyor...
  • 5
  • 130
1969 model Ford Mustang'in inanılmaz değişimi! Teklif üstüne teklif yağıyor...