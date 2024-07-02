Türkiye genelinde milyonlarca memur ve memur emeklisi, 2024 yılının ikinci yarısına girilmesiyle birlikte gözlerini ara zam oranlarına çevirdi. Özellikle Haziran ayı enflasyon verisi, memurların maaşlarında önemli bir artışa neden olacak. Peki zamlı bekçi maaşları ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı ile çarşı ve mahalle bekçisi maaşları kaç TL oldu? İşte konu hakkında merak edilenler...