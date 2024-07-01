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MEB-2024 Öğretmen ataması mülakatları giriş belgesi nasıl alınır? Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınavı yerlerinin açıklanmasının ardından, adayların merakla beklediği taban puanlar da ilan edildi. Peki sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman başlayacak? İşte, sürece dair tüm detaylar ve son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 08:33
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MEB-2024 Öğretmen ataması mülakatları giriş belgesi nasıl alınır? Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların alan bazlı taban puanları açıklandı. Adaylar, bu kritik taban puanları listesine MEB'in resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecekler. İşte, sözleşmeli öğretmen ataması sürecine dair son gelişmeler ve detaylar...

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MEB-2024 Öğretmen ataması mülakatları giriş belgesi nasıl alınır? Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman?

20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması İçin Sözlü Sınavlar Başlıyor

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular tamamlandı ve sözlü sınavlara girecek adaylar belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözlü sınavlara girecek adayların listesini ve sınav merkezlerini açıkladı.

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MEB-2024 Öğretmen ataması mülakatları giriş belgesi nasıl alınır? Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman?

Sözlü Sınavlara Kimler Girecek?

KPSS puan türüne göre en yüksek puanı alan adaylardan başlayarak, her alanda kontenjan sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava alınacak.

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MEB-2024 Öğretmen ataması mülakatları giriş belgesi nasıl alınır? Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman?

Sınav Tarihi ve Giriş Belgeleri

Sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak. Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle ulaşabilecek. "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Giriş Belgesi"ne ulaşmak için meb.ai/hBv1pt internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

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MEB-2024 Öğretmen ataması mülakatları giriş belgesi nasıl alınır? Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman?

Taban Puanlar Açıklandı

Sözlü sınav yerlerinin açıklanmasının ardından MEB, alan bazlı taban puanları da ilan etti. "2024 Mayıs Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılan Adaylara Ait Alan Bazlı Taban Puanlar" listesi Bakanlığın internet adresinde yayınlandı.

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