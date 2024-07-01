MEB-2024 Öğretmen ataması mülakatları giriş belgesi nasıl alınır? Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınavı yerlerinin açıklanmasının ardından, adayların merakla beklediği taban puanlar da ilan edildi. Peki sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman başlayacak? İşte, sürece dair tüm detaylar ve son gelişmeler...